金控旗下投顧法人指出，航運需求受大陸封城、通膨升溫等因素影響遞延，部分需求延至第三季，在北美補庫存持續下，預估運價第二季緩漲、第三季緩跌，看好陽明（2609）今年獲利仍將年增，惟考量運價增幅低於預期，將目標價下修至150元，維持「買進」投資評等。

法人說明，大陸3月起陸續於深圳、東莞、上海實施封城，部分工廠運作與物流受影響，運輸需求將緩至4月中下旬後，惟金控旗下投顧判斷，需求僅是遞延，美國2月零售銷售仍雙位數年增，增幅優於疫情前中低個位數，且元月零售存銷比仍有三成補庫存空間，在美國就業暢旺、俄烏衝突若能趨和緩情況下，預期零售銷售絕對值將不會大幅下滑，產業仍具補庫存空間。

美國洛杉磯候港船隻數2月、3月分別減少25與4艘，去化速度逐漸降低，25日時船隻數維持於27艘，投顧法人提出，若4月中淡季過後仍維持20艘以上，可偏積極看待，塞港或將於第四季淡季才能消退。隨大陸復工需求恢復，預期第二季運價將於中下旬見漲，季均漲幅4％，部分運輸需求延後至第三季，將為第三季運價提供支撐。

法人提出，陽明經營管理階層於法說會表示，今年長約簽約進度優於以往，將提前半個月簽約完畢，顯示託運方仍積極確保艙位。基於2022年供應鏈不確定性仍高，運價將維持高檔，船公司獲利有望年增，投顧研究機構建議投資人觀察北美零售銷售動能，且大陸復工海運出貨需求回溫後，運價將見漲勢，可進場布局。