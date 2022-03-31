國際制裁俄羅斯影響原物料與大宗商出口，日本政府為確保戰略物資及能源供應，將原油、氖氣、鈀等7種原物料列為重要物資，力推「去俄化」，積極尋找替代來源。

日本政府擔心國際對俄羅斯實施經濟制裁，導致重要物資進口停擺、或俄羅斯為報復而縮減供應，首相岸田文雄特別指示經濟產業省設立「戰略物資/能源供應鏈對策本部」，今天（31日）舉行首次會議，討論因應俄烏戰爭如何確保供應的緊急對策，並列出對俄羅斯依賴度較高的7種物資，日本將積極勸說其他生產國家增產，加強與本國企業協商等。

官方列出的重要物資除了石油及液化天然氣（LNG），還有主要用於發電的燃煤、用於煉鋼的焦煤、在半導體製造過程中使用的氖等氣體、用於汽車觸媒轉換器等用途的鈀與鐵合金。

其中以鐵合金進口占比最高，多達50%，其次是鈀43%，原油占比為3.6%、LNG為8.8%、氖氣等占6%、燃煤為13%、焦煤為8%。

經濟產業大臣萩生田光一表示，能夠提供重要物資的替代國家有限，勢必將與他國競爭和協商，能否確保穩定貨源仍是未知數，將研議各種方式，包括善用日本的技術能力等。