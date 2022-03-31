有著鄒族血統的歌手高蕾雅不只有高亢歌喉，在主持、戲劇各方面也都有著亮眼成績，去(2021)年12月聖誕節她開心宣布懷孕，興奮大喊：「我肚子裡有一個小寶貝啦」；高蕾雅的大姊高慧君昨(30)日在臉書上發布喜訊，祝賀妹妹生了，激動地形容「哭到眼罩全濕」，感覺比自己生了更感動。

41歲的高蕾雅去年宣布自己懷孕，日前她住進待產中心，昨(30)日在待產日記中提到自己29日開始催生，超過24小時後終於開了兩指半，進待產室前她還信誓旦旦說：「我應該可以忍，不用打減痛」；沒想到卻痛到發抖，整晚痛不欲生，所幸除了宮縮以外一切平安，要大家別擔心。

高蕾雅的大姊高慧君昨(30)日在臉書發文，迫不及待敲碗等待家族新成員的降臨：「給小石頭：嗨，我是你全世界最美的大阿姨，我也準備克制自己以後不要太溺愛你。你的存在讓整個家族好雀躍。昨天是你娘親入院待產的日子，但你一直展現牡羊座的堅持，很自己自己的還沒要登場，你娘親聽說很睏了，然後我有預感你就是要在你娘親美夢正甜的時候，華麗登場。大阿姨跟你說，雖然你娘親懷孕時真的很美，雖然這個世界沒有你想像中的美麗，但我們會用最大的祝福陪伴你的每一個日子。所以不要調皮了，準備登場吧」；滿是對小外甥的興奮期待。

高慧君昨晚第一時間在臉書發文搶頭香報喜，她標記妹妹和妹夫說：「高蕾雅 Lea，辛苦妳了。保卜·巴督路（Baobu Badulu）你也辛苦了。」喜迎她的小外甥女誕生：「小石頭。歡迎你。其他等妹妹自己寫。我先去旋轉、跳躍」，並形容姊姊們有多感動：「#大阿姨(自己)哭到眼罩濕掉，#二阿姨(二妹)在北海道邊走向停車場邊哭，#怎麼可以這樣港動(感動)」，喜悅滿溢於文字，簡直比自己生娃還多一分喜悅和激動。

網友聞訊齊賀：「恭喜恭喜」、「恭喜蕾雅」、「恭喜媽媽恭喜阿姨」、「開心！這位大阿姨真的有開心到的說！」、「辛苦了~ 恭喜」、「恭喜大阿姨，你最珍貴太好聽了」、「當阿姨了」、「太棒了～還好不用全餐～媽媽真幸苦」、「快點唱《你最珍貴》吧！（高慧君：我外甥不會想聽，他娘親自己太會唱）」、「真的期待已久，大大恭喜把拔馬麻和大阿姨」、「母子均安！真好！」，留言區狂刷無數排愛心。

49歲藝人高慧君原本以歌手出道，與香港天王張學友合唱《你最珍貴》打開知名度，發行首張專輯《認真的女人最美麗》後走紅；後來轉型在影視戲劇界發展，曾奪下金鐘視后及最佳女配角獎。妹妹高蕾雅也具有豐富的演唱經歷，跨足主持、戲劇。全方位發展都有不錯的成績。