1架美國海軍的E-2D 先進鷹眼預警機(Advanced Hawkeye)在維吉尼亞海岸墜毀，造成1名乘員死亡，另外兩人受傷。

軍事時報(MilitaryTimes)報導，還不清楚這架鷹眼機的所屬單位，但美國海軍的一份聲明中說，它是東海岸的指揮和控制中隊 ，墜毀地點在諾福克海軍基地東北部的瓦洛普斯島(Wallops Island)和欽科蒂格(Chincoteague)附近。

1名機組人員死在自己的座椅上，另外2人生還，被海岸警衛隊搜救人員救出，沒有生命危險。

鷹眼預警機的總成員是5人，2名飛行員與3名電子雷達設備控制員，然而美國海軍的新聞只說了3人的遭遇，不知另外2人的下落。而且美國海軍也沒說飛機是墜地還是落海。

E-2鷹眼系統是格魯曼公司研發的空中預警機，機背上有一個 直徑7公尺的雷達罩，正是該機最重要的設備。E-2D先進鷹眼則改成AN/APY-9主動電子掃描陣列雷達，因此雷達罩不必旋轉，這是與其他鷹眼機最大的不同。

中華民國空軍也有自己的鷹眼預警機，數量為8架，剛購入時稱為E-2T，分類上屬於E-2C，雷達採用APS-145是一種共相脈衝都卜勒雷達；之後加入鷹眼2000(E-2C Hawkeye2k)升級工作，換裝8葉螺旋槳，升級中央電腦，雖然雷達沒有更換，但運算能力大為提升，客觀上仍然是相當大的性能增進。包括國防部都將升級後的鷹眼稱為E-2K，其實並不正確，K其實是「千」的意思，並不是K改良型。