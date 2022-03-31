閒置多年的鹿野「中興崗哨」整建完工，今天舉行啟用儀式。（縱管處提供）

閒置多年的鹿野「中興崗哨」整建完工，今天舉行啟用儀式。（縱管處提供）

閒置多年的鹿野「中興崗哨」整建完工，今天舉行啟用儀式。（縱管處提供）

位於台東縣鹿野鄉鹿野溪及卑南溪的匯流口高台處的中興崗哨，原為花東鐵道鹿野橋駐守之用，迄今已閒置約30年，是鐵道迷拍照的私房景點，經立委劉櫂豪爭取經費，由花東縱谷國家風景區管理處整建後活化為旅遊驛站，今天正式啟用，交由部落經營，當年駐守崗哨的97歲老兵孫寶山親臨見證。

孫寶山是山東省濟寧縣人，22歲入伍轉戰各地，1949年隨政府來台，曾駐守金門、台東，1967年奉派至鹿野「中興崗哨」，負責看守橫跨鹿野溪鐵路橋梁的勤務，直到1984年退休。

孫寶山駐守期間與部落中的阿美族姑娘結婚，並同住部落草厝，某日，蔣經國慰問老兵，見其住家簡陋，乃由軍方補助改建成磚造水泥房，曾獲蔣中正總統頒發「忠勤勳章」、行政院長蔣經國頒贈「壹星忠勤勳章」，2006年獲馬英九頒發黨齡50年榮譽狀。

建於1957年左右的「中興崗哨」原為花東鐵道鹿野橋之駐守崗哨，至1982年因鐵道及橋樑改線閒置迄今，由於視野景觀極佳，是鐵道迷拍照私房景點，在立委劉櫂豪爭取經費下，由縱管處規畫改造，31日正式啟用。

整修後的中興崗哨結合歷史典故、部落特色及自行車旅遊，除保留既有建物並增加框房設計外，另規畫鐵道迷追火車觀景座位區、2樓露台Bar等，並以公開標租方式由當地部落團體「巴拉雅拜企業社」經營，將成為台東遊憩新據點。

今天的啟用儀式由孫寶山將象徵守護崗哨之值星帶交由縱管處，再由縱管處長郭振陵拿著阿美族情人袋轉交至部落頭目手上，象徵著中興崗哨未來交由部落團體營運。

包括台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、鹿野鄉長李國強、台東觀光協會理事長潘貴蘭及村長、民意代表、當地部落耆老、民眾，一同感受中興崗哨重生的喜悅。