鳳山區民進黨籍蘇姓里長，17日和朋友喝酒後口角，當街扭打還撞倒路邊機車，事後和解收場。但去年6月，蘇男酒後帶友人到鳳山某診所「砸店」，犯案後立刻自首，高雄地院認定他是共犯，判拘役20天、可易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付1萬元，可上訴。

林男和鳳山區某診所邱姓負責人是鄰居，兩人因細故發生糾紛，2021年6月某晚林男跑到邱男住處樓下，叫管理員通知邱男下樓理論，林男當場和邱男發生爭吵。林男吵完後還是不爽，跑到蘇男服務處喝酒訴苦。

蘇男陪林男喝個大醉，蘇男為了義氣相挺，竟叫友人「阿豪」開車載他們兩人到邱男的診所外頭，抓起一旁棍棒、砸毀診所門前擺放的氣球拱門。洩憤後兩人立刻去警察局自首。

不過，蘇男否認出手砸店，強調自己陪林男去，一路上都在勸他不要生氣、回來再說，自己絕對沒有動手。林男也強調，到了現場只有自己動手。

法官認為，蘇、林2人均為智識成熟之成年人，不思理性解決糾紛。考量蘇、林2人犯後也尚未與邱男和解，判林男拘役30日、易科罰金3萬元、緩刑2年，須向公庫支付2萬元罰金。蘇男雖未出手，但屬幫助犯，犯後審理時否認犯行，態度難謂良好，判拘役20日、易科罰金2萬元、緩刑2年，須向公庫支付1萬元罰金。

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