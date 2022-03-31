中央銀行受財政部委託標售300億元91天期國庫券，結果決標貼現率0.43％，創22個月新高，較3月初標售同天期的0.273％，大幅衝高15.7個基本點（1個基本點是0.01個百分點），主要反應央行升息的效應。

根據央行公布91天期國庫券標售結果，吸引906.5億元資金進場搶標，投標倍數3.02倍，略高於長期以來平均2～3倍的水準，決標貼現率雖大幅上揚，但低於市場預估的0.49～0.53％區間，同樣100％均由銀行取得。

銀行資金調度主管表示，91天期國庫券本期決標貼現率，主要受到央行月中升息1碼（0.25個百分點）的帶動，但卻並未等幅衝高，因為3月初標售同天期的決標貼現率0.273％，若直接加1碼，就會破0.5％至0.523％。或許與俄烏戰爭反覆未解，金融市場震盪加劇，短期閒置資金尋求安全的避險去處，投標相對積極的結果。