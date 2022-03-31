新冠肺炎本土疫情升溫，大甲媽遶境4月8日就要啟程，4月11日將駐駕嘉義縣新港奉天宮，因應新冠肺炎本土確診者激增，大甲鎮瀾宮已規定參加者需打過3劑疫苗，新港小鎮醫師陳錦煌呼籲新港社區防疫要超前部署，做好預防，也藉這個機會學習與病毒共存。

陳錦煌表示，現在疫苗覆蓋率已提高，也有許多民眾打了第三劑，現在的狀況不大可能清零了，社區要預先做好社區防疫部署，重新好好複習怎麼做防疫，沒有打疫苗的需盡快施打，藉此機會學習與病毒共存，「新港防疫行動委員會」下周三也將開會討論這次大甲媽的社區防疫細節。

陳錦煌指出，個人防疫部分，需避免「三密」密切接觸、密閉空間、密集人群；打好打滿3劑疫苗；高風險族群包括老人、多重慢性疾病、免疫有問題、肥胖、癌症請參加線上遶境，保護自己也保護別人。

家庭防疫部分，陳錦煌提醒，若家庭有接待香客，需特別注意盥洗用具、浴室分區使用及清理。針對社區防疫部分，遶境感染熱點盡早規畫動線、落實實聯制；廟口敬拜儀式簡化，祭典盡可能移到線上，實體部份要求保持社交距離；供餐點以餐盒取代分菜、不在供餐點聚集食用；學校環境隨時清理、消毒、通風；加強管理攤販口罩、量體溫、洗手、消毒、安全距離等。

奉天宮廟方指出，大甲媽遶境所有接待團隊、參與人員都需打滿3劑，會造冊後發給識別證，也會提供管道發證明給隨香的信眾，防疫措施部分原則上會參照去年標準辦理，再視疫情狀況調整。