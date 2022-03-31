根據衛福部統計處資料顯示，在通報的兒童及少年性剝削案件中，2021年上半年就有高居7成的加害人是利用網路工具進行犯罪，犯罪媒介包含社群網站、通訊軟體或其他網路平台等；從被害人年齡層來說，年紀落在12歲至18歲區間者的比例高居8成，以就讀國中的被害人為例，2020年度的兒少性剝削被害人約佔百分之44，到了去年已經逐漸攀升至百分之53左右。

北市婦幼警察隊表示，無論是對兒少進行對價性交猥褻行為，拍攝製造兒少性交猥褻行為的照片、影像，或意圖散播、販賣、持有等，都違犯兒童及少年性剝削防制條例的相關規定。

為杜絕相關危險情事發生，警方提醒，家長應建立原則，堵不如疏，可有限度地控制少年瀏覽網路的時間，建立親子間使用網路或3C產品的規則，並隨時機會教育，向兒少解釋相關名詞及發生樣態，引導思考如何避免落入犯罪情境，或是遇到同樣的困境時，可以如何求救脫險並懂得分辨有心人士的非法要求。

此外，要有正向溝通管道，告知兒少有心事或遇到困難時可勇敢發問諮詢，讓他們有個安心求問、解惑的管道，以免誤入歧途；如果不幸遭遇性剝削情事，可保留證據，立即向警方求助以維護自身權益。