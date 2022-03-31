高市府環保局啟動新年度車輛汰舊換新補助方案，除了換購或新購重型電動機車的補助數量大幅增加，總補助金額增更比去年多了2868萬，各項補助措施可追溯至今年1月1日，環保局希望嘉惠更多民眾並減少空氣汙染物排放。

依據環保署排放資料顯示，高雄市空氣汙染物來源為固定源、移動源、逸散源，佔比各約三分之一，環保局除積極管制固定汙染源及逸散汙染源外，也相當重視移動汙染源的改善目標，為持續鼓勵民眾淘汰一至四期老舊機車改用電動二輪車，今年持續推出機車汰舊換新加碼補助，以減少空氣汙染物排放。

高雄市今年度車輛汰舊換新一般民眾加碼補助方案金額為500至7000元，採分項限額方式辦理，其中換購重型電動機車補助數量由去年的3700輛增加至7500輛，新購重型電動機車數量也由去年的2000輛增加至2850輛，總補助金額更比去年增加2868萬。

高市府環保局表示，高雄市自2016年起推動車輛汰舊換新加碼補助方案，盼加速汰換老舊機車，經數據統計，從2016年補助方案啟動後至2021年間，已淘汰46萬輛老舊機車，其中二行程機車更淘汰28萬5173輛，淘汰數量位居全國第一。

高市府環保局提醒，家中若仍有一至四期老舊機車尚未完成汰舊或想新購入電動二輪車的民眾，可以把握今年度增加補助名額的機會，儘快完成報廢回收或提出購車手續申請，補助期間為今年1月1日至12月31日止（收件日期至112年1月10日止），歡迎民眾把握機會儘早汰換。