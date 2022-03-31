新北有名正妹於泳池獨立練習游泳，她被一名王姓教練假借教學游泳技巧搭訕，她接受仰式打水教學時，發現教練不時用手隔著泳衣摳她下體5至10秒鐘，甚至在練習仰式漂浮時，教練竟伸入泳衣摳下體5至10秒，嚇得她藉故結束教學逃離泳池；由於新北地院受理此案時間，王男已死亡，故不受理此公訴案件。

依據判決書記載，109年8月中旬下午，新北一名正妹在室內泳池獨自練習游泳，有名王姓教練假藉教導游泳技巧、調整游泳姿勢機會接近她，她接受練習仰式打水教學時，王男先扶住她的臀部，然後趁著她練習打水期間，用手摳她下體5至10秒，她感覺怪怪的，但誤以為是學習游泳的過程，便沒有提出反應。

豈料，王男食髓知味，要求她繼續練習仰式打水，王男又再次伸手隔著泳衣摳她下體5至10秒，她又發現異常，便停止游泳，由於不善仰式，且泳持高度較深，無法馬上掙脫，此時，王男則要她做仰式漂浮練習，並再次伸出「鹹豬手」，伸入泳衣摳她下體5至10秒，因此，前前後後她被猥褻了3次，嚇得她藉故要求結束教學並逃離泳池。

新北地院於110年6月8日接受審理，但男子王姓教練已於本月死亡，因此，法官判決不受理此公訴案件。