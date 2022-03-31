新北市新店區秀岡段佔地10萬多坪住宅區土地，將公開標售，預計標售底價為8.71億元，5月27 日正式開標。

第一太平戴維斯今（31）日表示，中央存款保險公司委託第一太平戴維斯，辦理新北市新店區萬坪土地公開標售，標的鄰近康橋國際學校，總標售面積約10萬9,039坪，非常適合打造優質低密度、高隱私的住宅社區，底價為 8.71億元，預期於5月27日正式開標，即日起開始領標。

負責標售執行的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，新店的大台北華城是雙北市的著名別墅聚落，環境優美，受到不少喜愛美式生活的高資產族群青睞。

第一太平戴維斯表示，多家知名建商陸續在大台北華城推案，訴求的購屋客群相當多元，住宅推案從總價上億元的豪宅別墅，以及千萬元的電梯住宅都有，可滿足不同的居住需求。

第一太平戴維斯表示，當地的住宅交易也相當熱絡，根據實價登錄網站資訊，2021年到2022年初，大台北華城地區總價5,000萬元以上的別墅與住宅交易，累計超過50筆，住宅交易總價更超過30億元。

雙北市的大面積土地相當稀少，價格更是連年飆漲。本次標售的新店區秀岡段土地，位處華城特區與秀岡特區之間，鄰近知名的康橋國際學校，本案土地總面積達10萬坪，可以滿足開發商長期推案的規劃需求。其中，第一種住宅區土地約4萬6,000坪，可分為14個街廓，採分期分區開發，未來更可設立社區管制崗哨，打造具高隱私性的大型景觀住宅社區。