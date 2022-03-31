財政部賦稅署表示，111年1-2月期統一發票1,000萬元特別獎的中獎號碼為18927486，有11人中獎，其中一位幸運兒在台北市大同區太原路的「瓶瓶罐罐容器專賣店」只花7元買塑膠瓶就中1千萬元。

而111年1-2月期發票200萬元特獎的中獎號碼為82050976，有12人中獎，其中有一位幸運兒最誇張，在台南麻豆區中山路的7-11超商購買1元塑膠袋就中200萬元，但國稅局已深入了解，據悉該位民眾前面是先花費大額金額買其他物品，因沒有攜帶袋子才加購塑膠袋，未涉及套領發票，國稅局仍會給予兌領。

自2022年1月1日起，只要是不合常規交易或付款方式，無正當理由取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，財政部將不予兌獎。若套領發票者是已領取獎金者，財政部也會請國稅局發函追回其獎金。

至於取得大量統一發票數量、小額統一發票金額及中獎發票張數之認定基準，財政部表示不會公開。

據了解，所謂小額定義較有可能為10元以下，至於大量定義則依照國稅局內部標準，可能為數千張到萬張發票情況。

111年1-2月期統一發票1千萬元特別獎獎號為「18927486」；200萬元特獎獎號為「82050976」。

20萬元頭獎三組獎號分別為「46596321」、「75704516」、「48632657」。二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

另還有雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2千元獎1.6萬組、800元獎10萬組、500元獎165萬組。

在四大超商方面，7-11統一超商本期開出1張千萬特別獎、3張200萬元特獎，一位幸運兒在高雄門市用139元購買燴飯與義大利麵就中獎。萊爾富位於台中市的中溪店開出1張1千萬特別獎，幸運兒只花95元買1包香菸就中獎。至於全家超商本期也有1組200萬元特獎，為桃園和信店，幸運兒花80元就中獎。

財政部賦稅署表示，過去我國每年上半年會增開1組200元六獎、下半年則可能增開1～3組200元六獎。惟今年上半年挪移預算以增開雲端發票獎項，下半年也會依統一發票經費執行情形適度增開雲端發票專屬獎，以鼓勵更多民眾將雲端發票儲存在手機條碼載具，減少紙張用量。

官員也提醒，民眾以紙本電子發票對中1千元五獎，以及200元六獎者，可利用財政部統一發票APP快速領獎功能兌獎，也可至四大超商、全聯、美聯社等實體通路兌領獎金。

但紙本發票對中4千元四獎～20萬元頭獎、200萬元特獎、1千萬元特別獎者，只能到實體通路如第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等兌領獎金。