中央紀委國家監委3月31日通報，中共中央批准，第19屆中央委員、全國政協社會和法制委員會前副主任傅政華嚴重違紀違法，經立案審查調查。依據中共《紀律處分條例》、大陸《監察法》、《公職人員政務處分法》等有關規定，決定給予傅政華開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的19大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。開除黨籍處分，待中共中央委員會全體會議召開時追認。

曾任司法部長的傅政華，與孫力軍、前國際刑警組織主席孟宏偉，都曾任公安部副部長。傅政華被宣布開除黨籍、開除公職，距離傅2021年10月2日被抓，將近5個月，但比起孫力軍2020年4月落馬，2021年9月30日的16個月後，才被雙開，還算「明快」。

中央紀委國家監委稱，經查，傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於中共和人民，徹底喪失中共黨性原則，毫無「四個意識」，背離「兩個維護」，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段；參加孫力軍政治團夥，拉幫結派，結黨營私；在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害中共的集中統一；妄議黨中央大政方針，長期結交多名「政治騙子」，造成惡劣影響；長期違規領用和攜帶槍支，形成嚴重安全隱患；對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為，造成嚴重惡劣政治後果；長期搞迷信活動，對抗組織審查。

無視中央八項規定精神，特權思想極為嚴重，生活奢靡享樂，長期違規占用多套住房、辦公用房和多輛公車供個人及家庭享受，長期安排多名公職、現役人員為個人及家人提供服務，頻繁接受高檔宴請和旅遊安排；在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，嚴重破壞政法隊伍政治生態；貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。

傅政華嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、徇私枉法犯罪，且在中共18大後不收斂、不收手，性質特別惡劣，情節特別嚴重，應予嚴肅處理。