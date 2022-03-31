桃園雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊「雲豹女Leopard-Girls」成員Wendy（林宛璇）身高175公分加上超有料身材，在隊內人氣超高，也因為是知名網紅團體「反骨男孩Wackyboys」成員孫生現任女友，經常被拿來和他歷任女友比較，引起討論；近期Wendy釋出多張辣照，下身只穿白色內褲，露出蜜桃臀和修長美腿，邪惡視角洩春光更讓人看了臉紅心跳。

Wendy目前是職籃啦啦隊成員外，也是一名模特兒，2020年她曾參加女團實境選秀節目《菱格世代》，當時就以甜美高䠷外型獲得關注與討論；另外Wendy和孫生穩定交往中，先前更大方同框孫生女神級前任林襄，被網友激讚很大度。

近期Wendy釋出多張辣照，下身只穿白色內褲，露出蜜桃臀和修長美腿，邪惡視角洩春光更讓人看了臉紅心跳。(圖/ 摘自林宛璇wendy IG)

而Wendy平時會在社群分享工作美照和生活點滴，在一個星期內上傳多張不同造型辣照，特別的是，每種造型下半身都只穿白色內褲，展現結實的蜜桃臀和修長美腿；在Wendy擺出各種撩人姿勢中，有一邪惡視角讓人焦點不禁全放在雙腿間神秘地帶，尺度直逼18禁。

知名網紅團體「反骨男孩Wackyboys」的帥氣成員孫生，和啦啦隊女友Wendy穩定交往中。(圖/ 摘自孫生IG、林宛璇wendyIG)

一直以來網友很愛拿Wendy跟孫生歷任女神級前女友比較，這次Wendy辣照被讚已經大勝，「這組很讚欸」、「頂級美女」、「抱歉了孫生」、「非常性感，非常美麗」、「線條真好，又有顏值，整體真的美」、「太美太辣太犯規」、「X這太誇張」、「暈倒，吃飯吃到暈倒，救救我」。