國銀香港分行聯貸案踩雷，2022年2月整體國銀逾放較元月激增62億元！金管會銀行局副局長林志吉31日公布，截至2022年2月底止，國銀放款總餘額達新台幣34兆3,411億元、逾期放款金額為626億元，較上月底增加62億元，主要是有一家國銀的香港分行、OBU分行聯貸案發生客戶積欠本息達三個月未繳，這部分就近50億元，導致整體國銀逾放金額從564億元增加至626億的主因。

林志吉指出，該客戶是香港企業，此聯貸案有主辦行處理相關擔保品，參貸的國銀會配合主辦行來收回債權，現在獲得最新訊息是該貸款戶在2022年三月已恢復正常繳息，所以預期國銀逾放在三月會大幅降低，該聯貸案由一家國際銀行主辦的，目前只看到一家銀行有參貸。

銀行局統計，截至今年2月底止，國銀放款總餘額新臺幣達34兆3,411億元，較上月底增加1,324億元；逾期放款金額為626億元，較上月底增加62億元；逾期放款比率為0.18％，較上月底增加0.02個百分點，較去年同期減少0.04個百分點。

林志吉進一步分析，2月放款增加1,324億元的因素，若從「營業單位」來看，主要是國內總分行增加539億元、海外分行增加456億元；若從「對象別」來看，主要來自個人放款579億元、民營527億元；若從「用途別」來看，主要是購置不動產826億元、營運週轉金422億元。月增放款前三大銀行為，合庫（366億元）、永豐銀（345億元）、彰銀（195億元）。

林志吉表示，放款成長主要是整體經濟環境好轉、市場有資金需求，包括政府機關公營事業撥貸、民營企業放款增加。

銀行局統計，國銀備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為730.92％，較上月底810.86％減少79.94個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。金管會表示將持續督促銀行提升資產品質及健全財務結構。