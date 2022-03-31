新一代Dyson Airwrap多功能造型器即日起正式在台上市，除了強化康達效應，將氣流科技全面提升，更特別升級了造型配件。（Dyson提供）

新一代Dyson Airwrap多功能造型器即日起正式在台上市，此次更一口氣推出4色，功能升級不加價，定價與上代一樣為1萬7600元。（Dyson提供）

Dyson今日（31日）推出了全新Dyson Airwrap多功能造型器，此次除了強化康達效應，將氣流科技全面提升，更特別升級了造型配件，帶來了全新的「康達抗毛躁吹髮器」，只要轉動旋扭即可改變風向，方便撫平髮絲毛躁，還有升級的造型髮捲，同樣採一轉即能切換氣流方向，把過往兩個不同方向的髮捲合二為一，不必再更換配件即能輕鬆完成造型，還有全新升級順髮梳，自動調節氣流讓髮絲吸附在梳上更好整理造型，此次更一口氣推出4色，功能升級不加價，定價與上代一樣為1萬7600元。

Dyson首席工程師Jake Dyson昨日（30日）發表「Dyson Zone空氣清淨耳機」，宣告Dyson正式邁入穿戴式技術領域。（Dyson提供）

另外Dyson也在昨日（30日）於全球發表了創新的「Dyson Zone空氣清淨耳機」，正式邁入穿戴式技術領域，結合了主動降噪技術的高傳真音質頭戴式耳機，以及空氣清淨機的革命性功能，以同時解決城市空氣品質和噪音污染問題，其承襲Dyson 30 年以來在氣流、過濾和電機技術方面的專業知識，耳機耳罩中的壓縮器透過雙層濾網吸入空氣，並沿著非接觸式面罩將兩股淨化的空氣流送至使用者的口鼻，面罩上的彎曲造型設計可確保淨化後的氣流保持在口鼻周圍，並盡可能防止外來側風稀釋純淨空氣，同時更配備先進的主動降噪技術(ANC)、低失真和中性頻率響應，真實還原創作者的音樂或音頻，雖然整體設計非常前衛，但昨甫公布已引來熱烈迴響，預計今年秋季在Dyson線上與實體直營店上市，而台灣則預計最快明年初上市。