潮溼的天氣，除了可入手除溼機以外，現在還能考慮日韓都在流行的電子衣櫥，除了最早引進台灣的LG styler電子衣櫥以外，Panasonic及三星也分別在去年與今年陸續引進了全新的電子衣櫥，雖然3大品牌主打的功能都是以高溫蒸氣來平整衣服、烘乾、除味，還有特別在疫情期間最為重要的除菌功能，但3個品牌到底有什麼不一樣？此次將一次為消費者來解惑。

LG styler蒸氣電子衣櫥擁有不同尺寸及外觀面版，像奢華鏡面款、亞麻紋等不同款式及顏色，為選擇最多的品牌。（LG提供）

以消費者最著重的功能上來說，LG的styler蒸氣電子衣櫥就採用獨家TrueSteam蒸氣技術、衣架擺動及低溫溫和烘乾技術，訴求有效去除附著在衣物表面及藏在衣物細節中的病菌、異味及溼氣，去除99.9%過敏原與細菌，及殺死99.9%的大腸桿菌和表皮葡萄球菌，而且內建的除臭功能就搭配了置入式芳香片，適合平常較少清洗的西裝、大衣等輕鬆去味，而且還能以APP去進行百種衣物殺菌護理模式更方便。

Panasonic的電子衣櫥主打UV紫外線及高溫蒸氣的雙重除菌技術 ，為最窄、也最親民價格的電子衣櫥。（Panasonic提供）

Panasonic的電子衣櫥主打UV紫外線及高溫蒸氣的雙重除菌技術，透過「360°全方位循環氣流」帶動蒸氣全面包覆，徹底滲透衣物纖維作大範圍除菌，再以UV紫外線在短時間破壞細菌和病毒的活性，訴求除菌、除臭、除蟎達99.4%以上，還有清芬白茶及馥郁香松 2款香薰選擇，30分鐘即能穿上乾爽、乾淨的衣服出門。

三星的AI衣管家電子衣櫥採Jet Air 噴射氣流及Air Hanger循環氣流衣架技術，可以同時放進3件衣服與3條褲子進行行程。（三星提供）

三星的AI衣管家電子衣櫥則是主打以「Jet Air噴射氣流」及特製「Air Hanger循環氣流衣架」的上下噴射氣流，去除附著於衣物內外的頑垢及異味，有效深層清潔衣物的同時，加上「UV紫外線殺菌」、「光觸媒除臭濾網」及「Jet Steam高溫蒸氣技術」，除了能深入衣料纖維消除異味粒子，更訴求能消滅99.9%的細菌、病毒及過敏原，還有溼度傳感器精準偵測衣物溼度，進而撫平皺褶並縮短烘乾時間，透過APP更能根據衣物材質提供最佳護理模式建議，更搭載加熱器除垢系統，方便家中沒有過濾水的消費者。

LG styler蒸氣電子衣櫥，定價4萬3901元起。（LG提供）

Panasonic全新的電子衣櫥，定價3萬8900元。（Panasonic提供）

三星的AI衣管家電子衣櫥，定價5萬5000元。（三星提供）

在外觀、體積及放置衣物的空間上來說，LG就分別有基本款，體積為44.5 x 185 x 58.5cm，能放上3件衣物、1條褲子，還能放進絨毛玩偶、寢具等物品，另外還推出了加大款60 x 196 x 60.5cm的尺吋，可增加至放置5件衣物，分別有奢華鏡面款、亞麻紋等不同款式及顏色，選擇可是最多的。至於Panasonic的體積為34 x 175 x 58cm，僅珍珠白單色，可放置3件衣服、絲巾、絨毛玩偶等，是體積最窄，也較小的一款。而三星的體積則是44.5 x 185 x 63.2cm，僅鏡面灰單色，可放置3件衣物、3條褲子，但相對就沒有中間的隔層去放置絨毛玩偶、寢具等地方。

最後以實用性來說，LG基本就設置了2個附夾子的衣架，指定款式的拉門上還有褲子夾架，以及底下的層架放置絨毛玩偶、寢具等較大的物品。而Panasonic就附有3個附夾子的衣架，1個置物架與香薰盒，但就沒有特別放置褲子的夾層。三星因採Air Hanger循環氣流衣架，因此有3個附夾子、可噴出高溫蒸氣與氣流的衣架，不管衣服及褲子都能一次兼顧，因此可以同時放進3件衣服與3條褲子進行行程，但就少了置物架可使用。三款均可使用APP遙控，但要注意的是蒸氣需要自行加水，另外同時也提供打開電子衣櫥後進行除溼的功能，但同樣也要自行倒水處理，消費者可根據個人需求來入手最適合自己的電子衣櫥，體驗家中也有乾洗店的感覺。