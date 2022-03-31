全家便利商店第4000家門市「板橋廣榮店」29日開幕，門市數量達到新里程碑，以「社區化購物」為核心概念的全新店型亮相，也象徵接下來超商門市的服務又將有新變革。（鄧博仁攝）

全家便利商店第4000家門市「板橋廣榮店」31日開幕，門市數量達到新里程碑。FamiSuper超市選品店主打玉美嚴選、楓康超市、永豐餘等履歷認證品牌。（鄧博仁攝）

全家便利商店第4000家門市「板橋廣榮店」31日開幕，門市數量達到新里程碑。全家首創在超商門市導入全智能可自助寄、取、收送的EC雙溫寄取櫃，提供常溫、冷凍兩種溫層。（鄧博仁攝）

全家便利商店第4000家門市「板橋廣榮店」31日開幕，門市數量達到新里程碑。新開幕的板橋廣榮店設有歐式麵包「哈肯舖」店中店專區。（鄧博仁攝）

全家便利商店第4000家門市「板橋廣榮店」31日開幕，門市數量達到新里程碑，以「社區化購物」為核心概念的全新店型亮相，也象徵接下來超商門市的服務又將有新變革。超商業者的服務項目琳瑯滿目，過去許多網友經常開玩笑說「超商店員還有什麼不會？」不過這次全家開幕的全新店型，導入EC雙溫寄取櫃、EC自取滑軌櫃、餐食智取櫃、訂便當服務等，都得靠消費者自己來。