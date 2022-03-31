全家第4000店開幕 訂便當、雙溫寄取靠消費者自己來 18:252022/03/31 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全家便利商店第4000家門市「板橋廣榮店」31日開幕，門市數量達到新里程碑。董事長葉榮廷（左）及總經理薛東都親自出席站台。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全家便利商店第4000家門市「板橋廣榮店」29日開幕，門市數量達到新里程碑，以「社區化購物」為核心概念的全新店型亮相，也象徵接下來超商門市的服務又將有新變革。（鄧博仁攝） 全家便利商店第4000家門市「板橋廣榮店」31日開幕，門市數量達到新里程碑。FamiSuper超市選品店主打玉美嚴選、楓康超市、永豐餘等履歷認證品牌。（鄧博仁攝） 全家便利商店第4000家門市「板橋廣榮店」31日開幕，門市數量達到新里程碑。全家首創在超商門市導入全智能可自助寄、取、收送的EC雙溫寄取櫃，提供常溫、冷凍兩種溫層。（鄧博仁攝） 全家便利商店第4000家門市「板橋廣榮店」31日開幕，門市數量達到新里程碑。新開幕的板橋廣榮店設有歐式麵包「哈肯舖」店中店專區。（鄧博仁攝） 全家便利商店第4000家門市「板橋廣榮店」31日開幕，門市數量達到新里程碑，以「社區化購物」為核心概念的全新店型亮相，也象徵接下來超商門市的服務又將有新變革。超商業者的服務項目琳瑯滿目，過去許多網友經常開玩笑說「超商店員還有什麼不會？」不過這次全家開幕的全新店型，導入EC雙溫寄取櫃、EC自取滑軌櫃、餐食智取櫃、訂便當服務等，都得靠消費者自己來。 全家4000店達陣！緊抓快行動、懶商機與綠生活3趨勢 移民署苗縣專勤隊、服務站 宣導新住民愛樹減碳活動 #服務 #4000 #訂便當 #雙溫 #寄取 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》電子支付串接全台繳稅系統 歐付寶拔頭籌 10:282022/03/31 財經 中午後北部、東部轉有雨！ 吳德榮：明晚下探13度 09:152022/03/31 生活 台北JR東日本飯店攜手礁溪山形閣 JOY雙城住房專案開賣 10:552022/03/31 財經 台灣大捐夢想金 助力銀色大門 04:102022/03/31 產業．科技 疫情升溫又遇職棒開幕 洲際棒球場落實清消 14:112022/03/31 生活 高雄雙捷運聯開案 招商 04:102022/03/31 財經要聞 三信商銀青埔分行 開幕 04:102022/03/31 投資理財 WTT球星挑戰賽》林昀儒8小時內連拚4戰 今混雙與東奧勁敵爭冠 09:142022/03/31 體育 行庫 強攻數位身分驗證平臺 04:102022/03/31 金融．稅務 Tesla再添服務中心 新竹香山服務中心4月6日開幕 14:432022/03/31 汽車情報-汽車新聞 全家4,000店達陣！葉榮廷：國內超商市場沒有飽和問題 15:142022/03/31 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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