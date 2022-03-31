母親節檔期即將開跑，環球購物中心新左營車站搶攻清明連假、振興五倍券晚鳥商機，首波《共好生活節》自3月31日至4月20日展開，祭出四大超值回饋、三大療癒展，包括首度祭低門檻、高回饋「點數10倍送」、「滿3000送200滿額贈」，預料將帶動今年母親節檔期第一波業績成長10％。

業者指出，因應振興券使用期限只到4月底，推出「紙本振興券週週抽獎」，持紙本振興券消費，單筆消費滿1000元可累積乙次抽獎機會，最高有機會獲得價值超過7萬元的Gogoro電動機車、iPhone13、[email protected]新概念健身魔鏡等，同時還有「91°N CAFE NATION」新櫃即將於4月下旬登場，主打商務客輕食、餐飲服務，

今年母親節檔期以療癒陪伴為主題，祭出三大展，特別以貓咪結合火車為主題，讓車站來往的旅客充滿幸福能量，包括合作貓系圖文作家「貓小姐Ms.Cat」，推獨家會員禮及設有搭火車旅遊貓咪打卡點、獨家「3D貓咪藝術畫」，還有因應母親節推出的「愛地球祈願樹紙箱展」。

因應兒童節連假，Global Mall新左營車站還推有多場親子活動及親子樂園優惠，包括必勝客小小主廚(4／4)、小丑魔術氣球秀(4／4)，還推有連假限定親子樂園好康，4月1日至5日至快樂小熊購票，2位小孩同行，第2位可享半價優惠；此外iKids會員全館專櫃當日消費滿500元，即可兌換「快樂小熊」50元電子抵用券乙張。

看準國內旅遊、療癒質感生活商機，Global Mall新左營車站今年母親節檔期祭休閒服飾、健康小家電等優惠5折起，同時搭配振興五倍券倒數使用，也推有振興券美食超值優惠，以及因應母親節即將來到，還推出蛋糕預購優惠8折起。