因應半導體大廠陸續進駐高雄、衍生的企業員工居住需求，高市府全國首創「企業安家住宅媒合」機制，31日起受理200戶以上安家需求的策略性產業，釋出安家住宅興建基地，並成立企業安家住宅審議會及平台協助申請與媒合，解決企業進駐高雄的員工住宅需求。

高市全國首創「高雄市企業安家計畫實施方案」，可提供逾2萬戶住宅供企業安家使用，與社會住宅不同，可減輕租金與房價波動並降低住宅市場的衝擊。

副市長林欽榮表示，近來國際大廠陸續投資高雄，路科、橋科等地總投資額4906億元，未來5年內預估新增4萬5000個就業機會。市府成立企業安家住宅審議會及整合平台，依法透過設定地上權、附款式標售、公辦都更及捷運開發等方式，取得企業安家住宅基地。預計先開放岡山區87期重劃區、大寮區81期重劃區等住宅用地共計30公頃，另捷運岡山路竹延伸線RK1至RK8共計10處聯開基地，預計可提供約2000戶住宅可供企業安家使用。

即日起，企業可自行依需求進行產業發展評估與提出申請，申請文件由經發局受理，進行初步審查後，再召開企業安家住宅審議會審查及媒合。媒合成功後，依興辦方式的不同，由財政局、地政局、都發局、捷運局依法辦理點交房地。

都發局表示，該方案資訊可上高市府都發局網站，或洽詢市府經發局招商處。