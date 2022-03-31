高雄翰品酒店與國立海洋生物博物館合作，4月1日起在飯店1樓展出「發現深海珍奇~在翰品遇見海生館」至12月31日。（柯宗緯攝）

高雄翰品酒店與國立海洋生物博物館合作，4月1日起在飯店1樓展出「發現深海珍奇~在翰品遇見海生館」至12月31日。（柯宗緯攝）

高雄翰品酒店與國立海洋生物博物館合作，4月1日起在飯店1樓展出「發現深海珍奇~在翰品遇見海生館」至12月31日。（柯宗緯攝）

高雄翰品酒店與國立海洋生物博物館合作，4月1日起在飯店1樓展出「發現深海珍奇~在翰品遇見海生館」至12月31日。（柯宗緯攝）

把海生館搬到飯店！高雄翰品酒店與國立海洋生物博物館合作，4月1日起在飯店1樓展出「發現深海珍奇~在翰品遇見海生館」至12月31日，從靜態展覽到DIY手作活動，藉此提倡海洋保育觀念。

展出內容分為「珊瑚農場」、「奧秘海洋」、「臺灣科學節筆下海洋繪圖比賽成果」三大主題。現場除了介紹珊瑚的重要知識、透明魚標本外，也加入了學齡前至高中學生於臺灣科學節之筆下海洋繪圖比賽成果展，以「如果明天，世界不再有…」為題，試著想像世界上如果少了某一種海洋生物，會對生態環境造成哪些影響。

高雄翰品指出，「珊瑚農場」將各類珊瑚的基本特徵、珊瑚的功能、珊瑚的危機透過圖文完整介紹，並展出10件珊瑚模型，呈現難得一見的珊瑚紀錄。「奧秘海洋」展示15件瓶瓶罐罐各式珍貴的海洋生物標本，利用特殊藥品將標本的肌肉組織透明化後，配合利用化學染料將骨骼二重染色，以達到有效觀察骨骼的特徵、骨骼間的連接方式及生物發育的過程。現場開放式空間讓民眾可以近距離觀看到最酷、最真實面貌的標本典藏秘密。

「海洋繪圖比賽成果」則展出18件來自台灣各地幼稚園至高中學生的得獎作品，主辦單位也設計了精采的免費手作活動，8月6日有海龜摺紙教學，8月20日有透明魚標本DIY，非常適合全家大小共同參與，可直接至飯店官網活動頁面報名。想親眼一睹海生館豐富標本典藏的風采與深入了解海生館的海洋探索、珊瑚復育等研究成果，在高雄翰品就可以遇見海生館。

高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，海洋汙染問題日趨嚴重，國立海洋生物博物館長期致力於提供海洋保育觀念，讓遊客了解海洋生物知識以及保護海洋環境的重要性。飯店希望透過各種方式，讓旅客更了解保護海洋環境的重要性。