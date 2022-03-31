台東縣昨日新增5例確診，為在牧場工作40多歲女性（案23264）的兩位小孩、先生及婆婆；另1例確診者為50多歲男性，因參加3月26日台中喜宴被匡列為居家隔離者；縣長饒慶鈴表示，中央疫情指揮中心基因定序出爐，台東卑南與鹿野家庭群聚，確實與新北市中和社區的群聚相同。

饒慶鈴表示，台東再增5例確診，包括案23410（50多歲男性），有參加3月26日台中喜宴，被匡列為居家隔離，因出現喉嚨癢、頭暈症狀，採檢後確診。

另4例為30確診案23264的家人，包括她的婆婆23411（70多歲、CT值34.7），平日在鹿野及台東市區採買購物，以及女兒23412（永安國小學生、CT值34.4）和兒子23413（1歲以下、CT值24.1），兩人3月12日和媽媽一起去新北，3月13日出現發燒症狀，爸爸為案23414（40多歲、CT值42.4），平日在鹿野鄉活動為主。

由於案23412就讀永安國小，學校已自昨日起至4月8日全校停課，並且陸續匡列40人，目前8人PCR結果呈陰性，其餘採檢中。

饒慶鈴說明，台東自3月27日至31日，累積確診17人、匡列272人居家隔離、10人自主健康管理，截至31日中午池上快篩站共篩檢45人、卑南衛生所篩檢21人，全數陰性，而鹿野鄉公所快篩至15時共368人，2人陽性送醫進一步PCR採檢。

饒慶鈴提到，台東這幾天確診個案增加，，需要載送居家檢疫、居家隔離、或通報有症狀須送醫採檢者，但目前全縣僅有3輛防疫專車，因此縣府即日起至4月10日招募防疫計程車隊，歡迎合格計程車業者加入。