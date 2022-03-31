近年因為新冠肺炎疫情、塞港，近日更應俄烏戰事、多國再祭出貿易限制，使大宗原物料價格狂飆，農委會設定5萬公頃的飼料玉米目標，依農委會估算，約可提供我國1個月畜產所需。

農委會今天召開「因應近期國際情勢變化確保我國糧食安全」座談會，邀請業者、政府、學者等提出如何確保我國糧食安全。

中央畜產會董事長林聰賢表示，近期農委會提及要有進口替代的大糧倉計畫並結合對地綠色給付，如果今年都超過9元不用補貼，但如果低於9元就要補貼，如果要政策獎助是否能夠驅動至大面積耕作仍有疑慮，應整合所有的農委會所有政策工具，確保供應。

美國穀物協會代表盧智卿說，烏克蘭美國農業近日公布烏克蘭玉米出口恐怕會減少600萬噸，甚至會達900萬噸，美國、巴西及阿根廷等都增加供給，恐怕仍會短缺1000萬噸，可能會以價制量或採替代性原料減少玉米使用，「確保量是重要的問題」，而如台灣的庫存使用比僅有約4％左右，相對主要各國來的低，也導致價格波動劇烈。

逢甲大學國貿系教授楊明憲指出，2012年提出大糧倉計畫配合活化休耕農地，雖然玉米有增加仍維持在1.6萬公頃，提高至5萬公頃仍要努力，目前提供的獎勵是有誘因讓農民擴大種植面積，不只面積擴大的部份，但過去價格偏低、政府大量補貼後也是財政負擔，如果可以結合收入保險可以達到保價及保量效果，更明確的保障農民。

畜試所所長黃振芳說，目前研究指出特定品種的稻米或甘藷可以替代玉米，但肉品及蛋黃則會偏白色；農糧署署長胡忠一則說，今年擬釋出17萬噸米供飼料使用，而甘藷策略聯盟也有7萬噸格外品的甘藷提供，至於如何加速飼料玉米的面積？他說，休耕補貼降為0元馬上就跑出來了。

畜牧處處長張經緯說，會盡快與飼料公會溝通加速玉米採購量滿足年底需求，增加庫存使用比短期配合台糖就既有的倉容空間租用超過2萬噸，中期會與台糖研議約6萬噸，也會執行廚餘飼料化的政策。

農委會副主委黃金城說，飼料成本占動物飼料的60％，如果育成率為15.2頭提升至17.2頭，則一頭母豬的成本可以下降約1300元；農委會副主委陳駿季說，飼料穀物安全確保為重要的目標，飼料作物面積的增加不只是為了通膨或戰爭，如果面臨原物料回穩的時候應思考其他政策誘因，而不是只有補貼。

農委會主委陳吉仲說，農委會會跨部會從糧食安全出發，每次都往後盤點6個月；如果業者有風險皂話，農委會會協助風險分擔；原物料替代要全力推動；飼料玉米的給付及契入應要維持，如果之後政策一變再變，那之後還有誰會願意配合呢？「糧食安全是要付代價」，也會推動如米食替代麵食等教育。

陳吉仲提及，至於雖然「保量」但價格可能會有波動，因此也將祭出糧食援助計劃，協助低所得的民眾避免挨餓。