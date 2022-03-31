今年是108課綱實施後的首屆考試，大學申請入學第一階段結果31日出爐。台中女中表示，今年學測「數學A」考題艱深，雖影響考生選填「夢幻校系」信心，該校選填1至2個「夢幻校系」志願考生，不少都能如願以償。此外，也提醒考生，今年二階甄試較過去延後約1個月，建議謹慎評估是否參加分科測驗，盡早決定以免影響備考。

因今年學測「數學A」考題號稱史上最難，級分普遍不佳。台中女中指出，不少考生在選填志願信心不足，經與師長討論及參考數據評估後，考生勇敢選填1至2個「夢幻校系」志願，經統計發現，該校一階成績出爐，參加申請入學的考生大致一階能通過2、3個志願。

台中女中建議考生，學測單科考不好，先不要過度悲觀，建議參考各科級分人數與累計百分比，不要礙於單一科目考不好就放棄申請入學，如果是考題偏難全面降低級分，可以綜合評估需篩選、採計科目之優劣勢，再進行選填。

台中女中表示，今年考招制度變更，二階甄試的時間大約延後往年1個月，建議考生及早評估是否參加「分科測驗」，若等到二階放榜後再思考，距離7月初的「分科測驗」僅剩1個月，將壓縮備考時間。