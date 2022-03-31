香港英國商會對兩法官離任失望 籲其他海外法官留任 18:432022/03/31 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／東網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國最高法院院長韋彥德及副院長賀知義，辭去香港終審法院非常任法官職務。香港英國商會發聲明稱，對兩人的決定感到失望，呼籲其他海外非常任法官留任。 香港英國商會指出，過去近兩年與英國官員會面時，以及近期向英國政府高層官員發信時均強調，終審法院設有非常任法官，對商會會員及香港商界均屬重要，期望其餘非常任法官，包括6名來自英國的法官可繼續留任。 富少野馬男撞死上進女處有期徒刑共4年8個月 先強制治療3年 貪汙罪一律要褫奪公權 法官聲請釋憲遭裁定不受理 #非常任 #英國 #法官 #商會 #留任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 函令訂立的「連身條款」惹爭議 最高法院法官會議討論 15:512022/03/29 社會 涉詐領加班費、財產不明來源罪 前法官陳梅欽獲判無罪 17:242022/03/30 社會 涉不明財產上千萬 前法官判無罪 04:102022/03/31 社會新聞 中海油傳賣英國北海油田 價值30億美元 13:152022/03/31 財經 外送員撞死作家沒和解還免坐牢 網痛批「惡劣」 20:492022/03/29 政治 英國禮儀專家教刀叉吃米飯訣竅 網一看傻眼：太做作了 13:332022/03/31 搜奇 SEMI攜英國考文垂大學發布半導體資安調查報告 10:562022/03/31 財經 陽台放「山林涼、草枝擺」諷鄰 法官見解不同二審他慘賠 10:512022/03/29 社會 香港近期人才流失 林鄭月娥：邀國際商會代表開會 11:442022/03/30 兩岸 港2海外法官辭任 大律師公會：政治壓力不應滲入法治 11:382022/03/31 兩岸 英撤回港終審法院英籍法官 大陸使館怒批：反對政治操弄 08:022022/03/31 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。