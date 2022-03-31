英國最高法院院長韋彥德及副院長賀知義，辭去香港終審法院非常任法官職務。香港英國商會發聲明稱，對兩人的決定感到失望，呼籲其他海外非常任法官留任。

香港英國商會指出，過去近兩年與英國官員會面時，以及近期向英國政府高層官員發信時均強調，終審法院設有非常任法官，對商會會員及香港商界均屬重要，期望其餘非常任法官，包括6名來自英國的法官可繼續留任。