美女網紅「菈菈」何語萱曾當過5年職業軍人，儘管她已在2019年從空軍退伍，但因為長得漂亮又身材火辣，被網友封為「最美女士官」，現年27歲的她也是JKF女郎之一。日前她「倒奶」緊貼的辣照讓網民鼻血噴光；菈菈今(31)日又分享cosplay《惡靈古堡》女神「艾達·王」的美照，雖然自己謙稱完成度還不夠，但絕對領域美腿綁上槍袋的畫面太正點，高衩開到腰際，遊走尺度邊緣也讓網民看得臉紅心跳。

菈菈日前開箱她新買的深紫色床包，為了親身示範加持過的新床有多好睡，她直接裸身入鏡還直喊「缺床伴」；只見她時而將沒穿的UU緊貼床上，時而只穿T恤曬出光滑美尻，誘惑力滿點，同時不忘解釋她的身體特徵：「阿對那個是胎記，不是屎沒擦乾淨喔不准高潮」，並問：「當你女友是個不喜歡穿內褲的人，你會...？」前三項是幫她穿阿嬤內褲、丁字褲、蓋棉被，多半男生都選4：「睡屁睡，不讓你睡」，掀一波暴動。

菈菈今(31)日又在IG分享一張火辣cosplay照，只見短髮的她拿著手機遮住臉對鏡自拍，身穿紅色低胸洋裝露出深邃事業線，左側裙擺開高衩直上腰際，秀出的絕對領域美腿綁上黑色槍袋，腳踩黑色高跟鞋站姿略顯「JoJo立」感，右手環抱左腰的姿勢展現女人味，深紅服色襯托得雪白膚色更加誘人。從腿上雖有槍袋但不見道具槍，加上把美麗臉蛋遮住看來，可能還在思考如何把武器及妝感完善化。

菈菈寫道：「我的槍是不是在你身下？你們知道這是誰嗎…（鞋子沒有完整…其實全身都還沒完整」；眼尖的網友一下就看出來了，是經典電玩遊戲《惡靈古堡》中的美籍華裔女神「艾達·王」；網友回：「在我下面」、「好看」、「Ada la」、「整理家裡進度15%（指背景紙箱多）」、「好美的菈菈」、「誒搭忘」、「惡靈古堡女主角 艾達-王」、「什麼還沒完整?!根本已經完美了好嗎~」、「美腿」，速刷讚及愛心。

何語萱曾任空軍士官，駕駛過中型戰術輪車跟10.5噸卡車，待在軍中的第3年她曾表示：「其實在一個地方打滾久了就會想要繼續那個安逸的生活，寧可待在那個深井只看得到天空卻看不到外面的花花草草。」2019年拿到退伍令後她轉型當網紅，IG目前32.9萬粉絲，人氣持續攀升。