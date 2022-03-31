獨立泛歐媒體「歐洲動態」（EurActiv）3月31日報導，3月2日有4架俄軍軍機侵犯瑞典領空，近期卻傳出俄機當時其實攜有核彈；軍事專家指出，這代表俄羅斯對有意加入北約（NATO）的瑞典釋出訊息，即其不僅擁有核武，也不排除在必要時實際動用這種恐怖武器，嚴重性與一般領空入侵事件「完全不同」。

瑞典和芬蘭3月2日於波羅的海進行聯合軍事演習時，該國國防部宣布，俄軍2架Su-27戰機和2架Su-24攻擊機也在該區域飛行，並侵犯了瑞典哥特蘭島（Gotland）的東部領空約1分鐘，遭到瑞典空軍JAS-39「獅鷲」（Gripen）戰機攔截。瑞典空軍參謀長愛德斯壯（Carl-Johan Edstrom）少將指出，在經過評估後，其認為俄羅斯軍機的行為是「故意為之」，痛批在目前的東西方緊張局勢下，俄羅斯的行為「既不專業也不負責任」。

不過「歐洲動態」3月31日引述瑞典新聞頻道「TV4 Nyheter」報導，這4架據稱是從俄羅斯波羅的海加里寧格勒（Kaliningrad）基地起飛的軍機，其中2架當時其實攜有核彈。Su-24攻擊機確實具備戰術核子打擊能力，不過瑞典國防軍並未對此消息發表評論。

前瑞典國防大學（Swedish National Defence College）戰略教師、退役瑞典國防軍中校林恩（Stefan Ring）告訴「TV4 Nyheter」，這代表俄羅斯對瑞典釋出訊息，即其不僅擁有核武，也不排除在需要時動用；退役瑞典國防軍參謀軍官艾夫文（Jörgen Elving）中校則告訴《晚報》（Aftonbladet），若侵犯領空的俄機真的攜帶核武，則整起事件的嚴重性將「完全不同」，因為這類軍機只有在非常特殊的情況下才會攜帶核武，「這可不是例行公事」。