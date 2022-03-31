俄烏兩國邊打邊談，是和是戰前景不明，造成全球股市、期貨價格上下劇烈波動，由於不確定性太高，俄烏戰爭引發的石油危機對於世界經濟的創傷，恐怕遠勝於前幾次石油危機。

俄烏和談情況不明，一日數變：30日結束談判後，莫斯科放出風聲暗示和談沒進展，但31日一早（台灣時間）又宣布，當天下午在烏東南港口馬立波（Mariupol）停火，方便平民撤離；但總統普丁隨後又宣布，該地守軍除非繳械否則不得撤離，外界解讀，俄軍即將對該城進行最後總攻。

受到俄烏和戰不明的影響，31日凌晨美股三大指數上下震盪後收跌，當天股港、陸股、台股、日股等亞洲主要股市都收跌。

在俄軍重啟戰端後，紐約原油5月期貨收盤上漲3.58美元，漲幅3.4%，每桶來到107.82美元；布蘭特原油5月期貨上漲3.22美元，每桶來到113.45美元，漲幅2.9%。

為防止高油價繼續惡化40年來最嚴重的通膨，美國政府正考慮未來幾個月內，每天釋出約100萬桶戰備儲油，總釋放量可能高達1億8000萬桶，這也是美國有史以來釋出最多的戰備儲油。

俄烏戰爭引起的石油危機也衝擊到世界第二大經濟體，在30日的國務院常務會議上，中國總理李克強指出，當前國際形勢更趨複雜嚴峻，國內經濟下行壓力加大，要把穩增長放在更加突出的位置，穩定經濟的政策要早出快出，不出不利於穩定市場預期的措施，同時制定應對可能遇到更大不確定性的預案。

這次由俄烏戰爭引爆的石油危機，對於全球經濟的危害可能更勝前幾次石油危機。中國「李迅雷、唐军」研究團體日前即指出，「俄烏衝突：或成為全球經濟危機的催化劑」；與過去幾次石油危機不同的是，過去的地區軍事衝突，都屬於地緣政治和區域戰爭範疇，而俄烏戰爭其本質是俄羅斯與北約和美國之間的武力衝突，處置不好則可能引發世界大戰。

「李唐團隊」指出，從目前看，戰爭並沒有結束的跡象，俄烏談判背後實質上是俄羅斯與歐美的實力較量；儘管美國等西方國家加大對俄羅斯的制裁力度，但同時也為此付出代價。預期美國三月份的通膨將再創新高，聯準會的下一次的加息幅度或提高至0.5個百分點，這勢必會加大對全球資本市場的壓力，全球金融風險會進一步上升。

中央大學終身榮譽教授單驥向「品觀點」表示，西方與俄羅斯的相互制裁讓目前供應鏈瓶頸更加惡化，也進一步推升通膨；俄烏和談變數多，即使雙方停戰，兩個陣營的相互制裁要如何收尾？例如北溪二號是否恢復通氣、俄國是否再回到SWIFT，都是未定之數。這種高度不確定性就是全球經濟危機之源。