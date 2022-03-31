從命理角度來看，一顆好痣能為我們帶來好運，但一顆壞痣，卻會讓我們霉運不斷，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果在眉毛或頭髮中長痣，或是耳後、手指有痣，這些都是很好的「吉痣」，擁有這些痣的人非富即貴，千萬不要把這些痣點掉。

▍1.眉毛中長痣

眉毛當中藏著痣的人，有「眉中藏金」一說，有這樣痣相的人心腸好，為人善良，喜歡幫助人，懂得為人處世的道理，所以善緣多，福氣多，能得上天庇佑。眉毛中長痣的人聰明博學，有一定的能力，也很有主見，一生之中能得貴人相助，每次遇到困難都能化險為夷。他們注定富貴，一生暗財多，手氣好，女性能嫁給好人家，或是有祖先留下的財產可以繼承。

▍2.頭髮中有痣

頭髮裡的痣因隱蔽性佳，所以叫做隱痣，是一種吉相。頭髮中有痣，越靠近頭頂越吉利，這類人大多是富貴之人，一生不愁吃穿，就算在困難時刻，也會有貴人出手相助。他們生活富足，運氣好，往往都會絕處逢生，屬於大難不死，必有後福之人。

▍3.耳後有痣

耳後有痣的人，生命中多貴人，一生當中遇到困難險阻時，總是能有人願意幫他，順利度過危難期。而且，這類人會賺錢又能守財，一生積蓄很多。

▍4.手指上長痣

無論在哪一根手指上面長痣，都代表著一生中貴人運旺盛，總能絕處逢生。從手相角度來看，大拇指代表父輩、祖輩、長官，食指代表兄弟姐妹，無名指代表配偶，小指代表子孫，觀察哪根手指長痣，這些人就有可能是你的貴人，像是無名指有痣的人，可能就會和有錢人結婚，一生無憂。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】