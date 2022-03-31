迎接夏季來臨，不少人有更換冷氣機的念頭，一名網友日前到電器行詢價，被老闆苦勸要買要快，否則之後可能會缺貨，讓他半信半疑是推銷話術，釣出許多過來人認證，若等夏天才買真的後悔。

原PO在PTT八卦板上發文表示，自己最近在考慮要不要買冷氣，老闆建議「最好是趕快買，不然等到之後可能會缺貨」，讓原PO好奇老闆所言是不是話術。

不少網友紛紛留言指出，原料短缺已影響供貨，「今天剛買，日立冷氣要到五月才有貨」、「去年就有缺了，因為缺晶片，去年缺很嚴重」、「去年疫情吧，原料受影響是真的缺貨」、「壓縮機馬達漲的兇，今年入夏後應該會缺」、「缺晶片可能會漲很大」、「不是缺貨就是漲價，自己選」。

另外也有人分享經驗談，要裝就真的不要等，「夏天缺的永遠是裝機師傅，不是機器」、「貨是不會缺啦，夏天到缺的是人工」、「夏天要到了，怕師父滿檔…」、「趕快去裝一裝，要是不幸隔離，夏天沒冷氣GG」、「機器缺，技師更缺，你不現在弄，在一陣子至少等到下半年才會好」。

還有網友提醒，現在可以先檢查家中冷氣狀態，有問題要趁夏季前處理好，「有冷氣的也趕快測試，要修要洗都趁這時」、「真的，快點把冷氣打開 要換要補冷媒快點」、「夏天才要洗冷氣也是排到死」。