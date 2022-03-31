驅動IC大廠聯詠發放分紅獎金，日前有自稱員工的網友曬出薪資明細，分紅領到1120萬的獎金，令其他網友羨慕不已，甚至連醫科的學生也直呼想轉行。但有一名網友透露，領破千萬分紅的是公司處長，且已經因外流薪資明細被公司約談，

聯詠傳這次分紅遠超去年，至少獲得30個月，甚至有人獲得50個月。1名就讀醫學院的學生在Dcard發文，看見聯詠的薪資，感覺有95%的醫師都比不上，再耳聞學長姊分享醫院慘況，讓他開始猶豫「我應該要改行」。

同時，原PO在文末詢問，「請問一下聯詠有沒有收醫師？要如何轉行這樣的公司呢？」、「我現在自學IC設計公司願意收嗎？還是一定要重考電資？」

貼文一出，引來網友熱烈討論，其中一名自稱聯詠員工就表示，「每周都有找醫生來駐場，但幾乎都沒人去看，領鐘點費」，建議原PO有意可以考慮；另外，他補充，新人工程師5年「年薪」平均不會破280萬，會領破千萬的都是公司處長，且他還加碼爆料，外流薪資條的那位處長，是將明細PO給老婆後，「老婆PO給閨蜜，閨蜜PO給老公，老公白目外流上傳」，目前已經遭到人資約談。

不過不少人指出，科技業因這波大行情才有這麼顯著的獲利，而醫生則相較穩定，「老實說等你重讀完後，也不知道現在疫情造成的晶片荒榮景還在不在」、「IC設計榮景也就這兩年，下游屯貨夠了就砍單了，醫生才是長久的職業」、「醫生再廢都低薪不到哪去，但唸理工鬼混畢業的話薪水下限低的多」；但也有醫界的網友持相反意見，「家人資深開業醫年收都輸了，在醫院的跟診所受僱醫更不用比」、「事實吧，建議換跑道，醫生一直被剝削，未來ic廠只會繼續狂賺個幾十年，又不會剝削員工」。