立法院交通委員會31日考察南投地區交通建設案，交通部長王國材、南投縣長林明溱皆出席座談會與地方產業代表討論，後疫情時代觀光發展。此次考察內容主要為「提升日月潭地區及南投觀光圈旅遊品質之具體作為」、「電動巴士補助」、「日月潭電子票證及20年以上載客小船標準」。

王國材表示，日月潭為臺灣重要國際觀光景點，已要求觀光局日管處應確切掌握施工期程與品質，只要有助於南投觀光發展的相關計畫案，觀光局將儘量予以支持與協助。為提升日月潭與及南投觀光圈旅遊品質，日管處就「日月潭碼頭修復工程」、「伊達邵停車場立體化工程」、「電動船獎補助計畫」及「日月潭觀光圈推動辦理情形」等4項重要工作進行說明。

由於2021年旱象造成日月潭碼頭設施嚴重損壞，為避免未來氣候影響，日管處將建立碼頭設施防災機制，降低災損，並於災後迅速修復。再者，觀光局規劃投入1.9億元改善伊達邵停車場為立體化，預計小客車席次可由原本的58席增加至138席，並改善現有巴士候車亭與既有公廁服務品質。

至於電動船獎補助計畫，觀光局會持續推動電動船獎補助，也將配合航港局委託研究成果與產業共同探討可商轉之船舶、電池與岸電技術規範及營運模式。而日管處亦將南投全縣、彰化縣田中鎮及二水鄉(集集鐵道沿線)整合組成日月潭觀光圈，形塑四大特色區域及建立品牌識別，開發多套旅遊商品及辦理多項體驗遊程與節慶活動，以因應後疫情時代觀光發展吸引國內外觀光客。

另，王國材聽取公路總局針對電動大客車推動簡報後表示，行政院已訂定2030年市區公車電動化之政策目標，交通部已經規劃推動策略及期程，初期為扶植國內電動大客車技術及帶動產業發展，提供市場優質性能產品，除了一般型補助外，特別規劃推動3年500輛之示範計畫，目前已有2家車廠符合車輛業者審查，並有5縣市共134輛車獲得示範計畫補助，至目前國內受補助之電動公車共有1,156輛，其中804輛已經上路營運。

為提升日月潭船舶服務品質，經獲立法院及行政院支持，交通部航港局也將協助輔導南投縣政府於日月潭船舶導入電子票證收費系統，經該局整體規劃與預算評估後，已撰擬計畫提供南投縣政府參考，並協助縣府辦理業者整合說明，相關工作已順利展開，預計6月底前南投縣政府將提案申請智慧運輸計畫補助，導入多卡通電子票證、船舶行控管理，並設置碼頭船班資訊顯示設備，協助業者發展票證智慧化服務，以營造日月潭電子票證整體友善使用環境。

交通部航港局已於2021年10月接獲南投縣渡船遊艇商業同業公會反映，日月潭水域較沿海穩定及安全，建議當地超過20年之載客小船，免依船舶法規定，取得造船技師簽證之船況評估報告。航港局為兼顧民眾乘船安全及業者營運，已積極協調造船技師公會，視地區環境特性，調整簡化內陸湖泊水域之載客小船船況評估項目與流程，以確保載客小船航行安全無虞下，降低業者營運負擔。

王國材指出，日月潭不僅是國際觀光客來台必遊的景點，亦受到國人喜愛，相信未來國境解封之後，會迎來更多的遊客。南投不只有日月潭，還可以結合集集支線、溪頭，成為遊客會一來再來的重要景區。