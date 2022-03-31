資策會產業情報研究所（MIC）公布2021年行動支付消費者調查，消費者首選行動支付的偏好度成長至50％，常用度也首次逼近七成（69％）。為滿足廣大電支用戶生活支付需求，一卡通公司積極與政府各項稅捐平台串接提供繳費服務，3月31日宣布與財政部財政資訊中心合作完成國稅及全台地方稅的一卡通MONEY(原LINE Pay Money)支付串接，連民眾最期待的綜合所得稅也將於5月啟用，納入一卡通MONEY繳稅範圍，不出門就能完成所有的繳稅項目。

一卡通公司說明，除原先已可使用三段式條碼繳費的15個縣市外，現在全國用戶只要透過繳稅帳單上的QR code，也可使用一卡通MONEY繳納全國所有國稅及地方稅，包含國稅項目的營業稅、綜合所得稅、贈與稅及遺產稅，還有地方稅像牌照稅、地價稅、房屋稅等等。一卡通MONEY生活繳費功能全面性納入國稅、地方稅後，繳費項目多達2,600多項，為業界最廣，便利性最佳。

4月份率先登場開徵的使用牌照稅，一卡通MONEY用戶只要打開LINE錢包，點選上方「繳費」功能，選擇「規費罰鍰稅捐」，選擇縣市後再點選「稅捐」，開啟QR code掃描器掃描，即可使用一卡通MONEY完成付款。為鼓勵全台民眾多加體驗便利的繳稅服務，一卡通公司也別出心裁祭出繳牌照稅就送汽機車指定加油站回饋活動，在油價高漲的時期幫用戶省荷包，搭配活動指定優惠最高可拿到899元價值回饋。 即日起至5月5日止，用一卡通MONEY繳納任一筆牌照稅，活動期間至中油直營加油站/台亞加油站使用一卡通MONEY付款享一卡通MONEY儲值金6％回饋(每人回饋上限300元)，首次連結台北富邦銀行及新光銀行OU數位新戶，符合資格最高加碼399元回饋。若活動期間使用一卡通MONEY消費任三筆，或去年選擇一卡通MONEY綁定振興五倍券且已於2021/12/31前領滿回饋金者，繳納牌照稅金額再享LINE POINTS 1％點數回饋(每人回饋上限200點)。

另外，民眾繳納高雄市地方稅也可以選擇「綁定個人資料」輸入身分證字號，即可於「待繳稅單」內查詢未繳稅單輕鬆繳稅，還可透過「LINE 錢包」接收繳費通知，不僅方便查詢待繳帳單，也不會錯過繳費期限。為鼓勵民眾e化繳稅，高雄市稅捐稽徵處也舉辦牌照稅抽獎活動，民眾只要綁定「LINE 錢包」接收繳稅通知，並於5月3日前使用一卡通MONEY繳納今年度牌照稅，即可抽7-ELEVEN商品卡300元及百貨公司禮券等大獎，民眾請把握機會別錯過優惠。

一卡通公司表示，一卡通MONEY生活繳費範圍非常多元，舉凡與生活息息相關的水電費、瓦斯費、停車費、有線電視費、大樓管理費、就業安定費、汽燃費、稅捐等，繳費不受時空限制，隨時都可繳、省時、便利又防疫，還可享受繳稅優惠省荷包，民眾可多加利用體驗無現金行動支付的便利生活。