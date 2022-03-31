和泰產險推出「銀樂享」個人傷害保險專案，內容提供「實支實付傷害醫療保險金」與「住院日額」的雙醫療保障，讓銀髮族在受到意外傷害時，可補償醫療費用，另外還有特別看護費用及特定失能生活扶助保險金。

據內政部不動產資訊平台最新統計，2021年第三季僅有65歲以上老年人口之居住宅數將近64萬個，創下自有統計數據以來新高。長者們獨自生活，不僅日常諸多不便，新聞常有家中老年人在浴室跌到，輕則骨折、嚴重失能甚至死亡，2018年國健署公布「跌倒」高居65歲以上長者事故傷害死亡主因第二名，相關的風險不可忽視。若沒有保險支撐，所產生的意外傷害醫療費用也可能成為重大的經濟負擔。

另外銀髮退休族群在規劃保險的過程中，同時也面臨保險公司的核保、體況檢視等條件，和泰產險表示，該公司推出「銀樂享」個人傷害保險專案，主要是針對65歲以上的年長者，新契約保戶為65歲至79歲，原保戶如要提出續保之要保並通過和泰產核保評估可續保至84歲。該保單內容提供「實支實付傷害醫療保險金」與「住院日額」的雙層醫療保障，在有意外傷害必要支出醫療費用的時候可以補償相關需求，同時「銀樂享」專案提供特別看護費用保險金及特定失能生活扶助保險金，在不幸發生意外事故造成嚴重失能者，不需過度擔心無法負擔相關照護的費用，減少經濟負擔。

和泰產險說，該專案對於長者搭乘大眾運輸工具、遭遇地震發生意外身故或失能時還會額外增加保障給付，另特別規劃可升級加保救護車運送保險金、實支實付傷害醫療等醫療保障。以70-74歲長者為例，不分性別，基本方案保費一年不到3千元，投保免體檢，可輕鬆擁有保障。