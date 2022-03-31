彰化縣立體育館館入口的階梯前，「獅子」盤據，相當搶眼。（吳敏菁攝）

八卦山風景區的獅子相當搶眼。（吳敏菁攝）

彰化縣立體育館館入口的蟠龍造型，有人指出顏色、造型都和現代體育館不協調，也有認為，好看不好看 ，見仁見智。（吳敏菁攝）

彰化縣立體育館啟用已37年，縣府計畫要投入1.28億元進行大翻修，包括屋頂、空調、看台和球場等，不少民眾希望入口的景觀也一併納入檢討，有質疑入口烏黑蟠龍和現代體育館不搭，「兇猛」水泥獅盤據未免太搶眼了，彰化是不是「獅子國」成了話題。

八卦山風景區中正公園、停車場和彰化縣立圖書館廣場入口等，到處被大型水泥獅盤據，成了顯眼地標，許多遊客驚訝「彰化盛產獅子？」不少人也建議公共空間要整頓了。

公共藝術製作藝術家陳炳臣表示，水泥獅集中在1980至1990年間獅子會捐贈，當時台灣經濟起飛，一群企業家，事業有成，投入公益，在各風景區、公園、路口等，打造獅子地標，號召「獅兄、獅弟」加入。

陳炳臣指出，時代變遷，新一代獅友觀念也改變了，隨著公園、道路翻修，水泥獅逐漸消失當中，如今「獅子」最多的地方，除了代表未曾整建，也代表該地方特別蓬勃、經濟發達，一撮人付出熱忱，「獅子」也可以解讀是台灣經濟奇蹟的紀念碑。

民眾也有建議，可以先調查獅子盤據的地點和數量，絕非抹殺獅子會貢獻，只是有些地點不適合風吹雨淋，可以再製小尺寸，典藏紀念。

縣府城市暨觀光發展處長田飛鵬表示，彰化「獅子」眾多，是特定時空背景下產物，和公共藝術性質並不一樣，或許歷經更久遠歲月，變成歷史文物也說不定，有些太過「搶眼」，確實可以透過協調來處理。

彰化縣立體育場這次歷史性的大翻修，縣長王惠美主持開工祈福，表示縣府積極向中央爭取運動設施升級，將再投入9億元，和美全民運動中心位於和美調興段，將投入3.5億元，提供和美、線西、伸港3鄉鎮共同使用，9月動土，鹿港全民運動館，尚待爭取中央補助，縣府預計配合2.5億元，健興游泳池也將投入5160萬元整修。