縣府說明，警政系統透過監視器調閱確診個案足跡並逐一蒐證，衛生局也透過衛政系統再對個案加強疫情調查，雙方再做交叉比對和確認。（金門縣府提供）

金門縣府下午進一步公布確診個案返金後的最新足跡調查。（金門縣府提供）

金門縣府強調，若有不配合疫情調查者，將依傳染病防治法開罰6萬元以上。（金門縣府提供）

台中婚宴群聚延燒7縣市，金門外島也有1人確診、匡列26人，其中下午新增匡列3名密切接觸者，已在金門醫院完成PCR採檢並入住防疫旅館隔離中，結果仍未揭曉。縣府表示，金門4月即將辦理迎城隍、馬拉松等大型宗教活動和賽事，將視疫情發展滾動式檢討，並加強各項防疫規畫。

針對該名於3月24日搭機赴台，26日前往台中吃喜酒，29日搭乘立榮B7-8829班機返回金門，採檢後確診但目前無症狀的26歲個案，縣府下午也進一步公布他返金的最新足跡調查：3／2918時41分：離開尚義機場、3／2919時1分：返回住家、3／309時52分：至金城鎮民權路工作室(相關人員匡列並已採檢)、3／3011時39分：騎乘機車返家、3／30 14時44分：外出PCR、3／3015時13分：抵達醫院、3／30 16時3分：抵達住家、3／3021時54分：抵達金門醫院。

縣府說明，在警政系統透過監視器調閱該案足蹤並逐一蒐證，衛生局也透過衛政系統再對個案加強疫情調查後，確認相關接觸者，在交叉查證後公布最新個案足跡，並已進行環境清消。

至於下午新增匡列3人，為確診個案表示曾於3月30日上午返回工作地點密切接觸者，3人今天下午16時已於金門醫院完成PCR採檢，目前入住防疫旅館隔離中。

縣府強調，被匡列人員應配合相關單位進行疫調，也會透過警政及衛政系統比對，執行精準疫調，若有不配合者將依傳染病防治法開罰6萬元以上。