台灣第一張「輕度就賠」失智保單上市！台灣人壽今（31）日正式推出業界首創的輕度失智保單「台灣人壽全心全憶一年定期健康保險」，提供失智保障三部曲，不僅首創輕度失智就理賠，更涵蓋中重度失智雙重給付以及身故保險金，降低失智家庭的經濟衝擊，為民眾撐起一張預防失智風險的防護網，補足保障缺口。

2031年台灣的失智人口將超過46萬人，每100人中就有2位失智者，而目前各家保險公司提供的失智保障，必須符合臨床失智症評估量表（Clinical Dementia Rating CDR）2分（含）以上的中重度失智條件，才能啟動理賠。根據衛生福利部統計，全國失智人口中，中重度失智者約佔26％，輕度失智者卻高達34％，可見許多輕度失智者的需求長久被忽略，失智者平均須面臨8至10年長期抗戰的病程，照護成本驚人，許多家屬為了照顧失智親人被迫離開職場，造成更大的財務壓力。

台灣人壽總經理莊中慶表示，台灣人壽首創「輕度就賠」失智保單，就是希望補足收入缺口，輕度失智可以安心及早治療，不再因為無法負擔醫療費用而錯過黃金治療期，成為守護失智者和照顧者的最佳後盾。

為滿足失智者實際需求，全台首創的「台灣人壽全心全憶一年定期健康保險」—「輕度就賠」失智保單，提供三大保障大幅減輕失智家庭的生活壓力。以40歲男性投保「台灣人壽全心全憶一年定期健康保險」為例，保險金額5萬元，首期與續期保險費皆享1％保費轉帳折扣，第一年實繳保費4173元，就享有失智保障三部曲給付。

台灣人壽積極響應政府「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，2019年即攜手弘道老人福利基金會及老人福利推動聯盟，推動「失智老人守護天使認證課程」，台灣人壽業務人員100％完訓取得認證，持續投入社會服務及志工活動，成為全台失智症長輩的守護天使，和政府一起打造「失智友善台灣」的永續環境。