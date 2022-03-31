台東縣長饒慶鈴31日主持3月道路安全聯繫會報，她除了感謝各編組同仁在道路安全執法、宣導教育等各方面所做努力，並表示「台東縣2月沒有A1事故發生，謝謝大家辛勞，也請繼續維持」。

3月道路安全聯繫會報31日下午於台東縣府第一會議室召開，饒慶鈴表示，感謝各編組同仁在道路安全執法、宣導教育等各方面所做努力，讓2月份零A1交通事故，相當不容易。此外，清明連續假期將至，應有大批遊客及返鄉掃墓鄉親湧入，仍請持續做好相關疏導管制安全維護工作。

台東縣警察局表示，為遏止酒駕，有關酒後駕車加重處罰，修法重點包括酒駕初犯肇事致人重傷或死亡者即得沒入車輛、酒駕（含累犯）、拒絕酒測（含累犯）等，將加重罰款、拉長累犯年限、公佈累犯姓名與照片，且同車搭乘者都將被連帶處分，新法將於3月31日正式施行。

交通部28日舉行道安說明會，交通部長王國材點名新竹市、嘉義縣、宜蘭縣和台東縣等4縣市不是由縣市首長主持道安會議，尤其新竹、嘉義事故死亡人數較去年同期增加，台東縣更是每10萬人死亡居冠；饒慶鈴也於31日親自主持台東縣3月份道路安全聯繫會報。