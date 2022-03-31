戴德梁行董事總經理顏炳立今（31）日公布第一季商用不動產市場季報，開講「2022年Q2台灣房地產市場展望預測」。他鐵口直斷，去年房市是炒作的市場，今年在政策打炒房下，是「冬瓜的名模」！蛋白區房價，怎麼上去、就怎麼下來！沒有條件、就不要去作夢。總體來說，目前買氣仍在，今年房市就是一個字：「穩」。

顏炳立今天開講房市，吸引數十位媒體，擠爆會議室現場。在房市飆漲到史上最高點、但各部會打房又打得轟轟烈烈之際，究竟房市趨勢怎麼走？備受矚目。

顏炳立一開場就直言：目前房市，就是「虎嘯市場，只剩貓聲」。因為今年是虎年，但在央行抑制房價的政策下，打炒房，絕對是有效的，已經讓買氣收斂；在黑天鵝變更大隻之下，預期第二季市場，房市買氣還是會收斂。

顏炳立表示，去年是炒作的房市，今年則是面臨政策打炒房，資金將被斷鏈，讓打房的房市黑天鵝變得更大隻！不過，目前資金多，利率低，所以房市還是持穩樂觀。

顏炳立表示，有人提問說，「有學者示警，房市恐怕會泡沫化？」他則肯定表示，其實不會！因為泡沫化代表台灣要倒了，可是現在還有量，怎麼可能會泡沫化咧？

顏炳立分析，只是在政策打房下，房市就像「雲中月圓」，房市整體是樂觀的，月亮還是圓的，只是有烏雲擋住。

顏炳立表示，總體來說，2022年房市，是「下餌容易，成交難！」因為買方不會再任性追價，而賣方、建商也不願意認命、降價賣，而且前一波大家都已經賺飽飽，擁有足夠資金支撐，所以會在價格漲跌之間，在糾結。總之，今年少了投資客炒作，「量會縮、但價難漲」，總體來說房市就是一個字，「穩」。

至於最熱門的土地市場，顏炳立認為，會呈現「量縮、價微漲」格局。