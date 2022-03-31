受到美國升息、通膨疑慮、俄烏戰爭等眾多全球金融市場不確定因素影響，今年以來台股基金表現差強人意，不過三月份觀察台股各類基金平均表現，上櫃股票型2.47％、中概股型1.92％、科技類1.35％、價值型1.06％、中小型0.9％，均打敗大盤的0.5％，僅一般股票型0.43％略遜大盤。

以單檔基金來看，有96檔基金績效打敗大盤。以投信投研團隊績效來看，群益投信包括群益創新科技、群益店頭市場、群益奧斯卡、群益中小型股旗下四檔台股基金上榜表現最佳，瀚亞三檔、日盛兩檔、國泰、野村、鋒裕匯理則各一檔。

投信法人表示，隨著各項不確定因素一一解除，市場將更趨穩定，大盤有機會向上表現，台股基金也有機會一掃今年以來負報酬的陰霾，投資人可把握現階段台股基金的投資契機。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，接下來俄烏戰爭何時落幕就是市場最大不確定因素。無論升息或地區型戰爭，整體而言市場震盪過後仍會回歸基本面，雖然在地緣政治以及升息的雙重影響下，台股弱中透強，低接買盤強勁，後市仍看好。

短線上指數震盪難免，指數空間有限將以個別族群表現為主。建議選擇業績展望佳、具題材性的個股來擇優布局，晶圓代工龍頭法說會釋出高階製程需求仍相當暢旺，預期將帶動高速運算(HPC)、電動車等需求持續成長。相關產業例如ABF、AI、高速傳輸、5G等供應鏈需求將持續成長。

另外，新產品新應用例如電子紙進入新的需求轉折點，將有較大幅度的成長，也將帶動台廠相關供應鏈的發展。

群益店頭市場基金經理人吳胤良指出，全球除直接參與戰事的俄烏之外，在與疫情共處漸成趨勢下，全球主要經濟體的就業、所得、消費皆可往好轉趨勢，可望支撐本波生產力循環持續。

台灣2022年在雲端伺服器、電動車、高速運算、電子紙等產業均具備結構性需求增加，可帶動外需持續成長。內需在疫情干擾逐漸降低下，也可回到正常成長軌道。

整體而言，台灣2022年經濟展望預估仍可繳出高於長期平均的成長力道，並推升台股指數往正面發展。矽智財、伺服器、電子紙、汽車電子等族群，以及非電部分的生技、內需零售等區塊可多留意。