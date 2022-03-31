華南銀行這幾年對數位帳戶SnY(Smart and Young)的經營與洞察，讓SnY已成為年輕人手機裡關注的數位金融服務App。今年第二季起更是結合便利的行動支付與高額的網購回饋，精準切中年輕人喜歡的消費生活(包含：線上影音娛樂、網購、外送美食等)，推出貼近年輕族群日常生活所需的多元優惠：結合「開戶即享優利，最高1.5％」、「跨提跨轉免手續費每月各10次」及即將推出的「SnY專屬信用卡，網購享5％、指定通路更享20％回饋」等。

華銀希望使用SnY的年輕族群不再需要為了累積財富，用東省西省來委屈自已，而是能在SnY的幫助下，讓你熱愛的「生活」本身就能輕鬆「生財」。

只要是今年度首次開立新台幣SnY帳戶的客戶，自4月1日起至12月底，存款新臺幣10萬(含)元內，無條件享有1.2％的基本優利，每月使用信用卡消費、華銀支付(台灣 Pay)交易、結購結售外幣等，存款年利率最高還可加碼至1.5％。光是存錢就能賺錢，聰明消費還能再享回饋，讓你的錢錢自動長高高。聰明的年輕族群和小資族可善用SnY，提早完成資金布局。除此之外，跨行提款與跨行轉帳每月各有10次免手續費優惠，讓SnY客戶能更自在地享受無接觸金融服務。

因為SnY客戶數及使用量快速增加，華南銀行為有效提升SnY客戶黏著度，並讓SnY客戶享有超優惠好康，已規劃於4月上旬推出「SnY 信用卡」，該卡權益將提供網路消費最高5％、海外網購最高10％及指定通路20％等高現金回饋權益，其中指定通路還包含Uber Eats、foodpanda、Netflix、Spotify、台灣大車隊及台灣 Pay(限掃碼支付)等，讓你吃喝玩樂的同時還能爽賺高額回饋。無論是SnY的新戶還是舊戶，屆時都會收到SnY信用卡的電子申辦邀請信，讓SnY信用卡成為替你「生財」的最佳利器。

除了延續多項第一季就深受SnY客戶好評的優惠外，即日起至6月30日，華南銀行與街口支付合作推出「帳戶連結服務」，於111年3月7日(含)開立之SnY新戶，於街口支付App上綁定SnY數位帳戶即可獲得街口幣300元之回饋，若再綁定SnY信用卡，並以連結SnY信用卡完成一筆不限金額之交易，還可以再加碼回饋街口幣100元，名額有限，額滿為止。