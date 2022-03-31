第一銀行積極將ESG(環境、社會、公司治理)與核心業務結合，除推出綠色信用卡外，持續加碼多項好康，優惠範圍涵蓋旅遊、住宿與美食等，藉由刷卡優惠邀請卡友一起響應綠生活運動，回饋最高達25％。

為鼓勵卡友以最環保的綠色運輸方式，穿梭在最美的風景中，第一銀行攜手旅行社龍頭業者推出「頂級鐵道」套裝行程，4月30日前於雄獅官網訂購「鳴日號」、「藍皮解憂號」，分期最高回饋2,500元刷卡金；搭乘高鐵，年底前持指定卡消費滿額享2張免費升等，若新申辦「綠活卡」週五購票優享25％刷卡金回饋。

連假安排親子旅遊，探訪宜蘭綠色博覽會、各地環保公園與自然生態園區，並於全臺近百家綠色環保飯店住宿，刷一銀卡享最高6％回饋，搭配「宜蘭認同卡」，除享綠博現場購票8折優惠外，週五購票再享10％現金回饋，於餐廳/飯店住宿/旅遊/宜蘭指定特店也可加碼5％回饋。另近期具高度討論之新開幕精品酒店「寒居酒店」，為寒舍集團耗時三年精心打造，於4月1日至5月31日使用一銀台灣Pay信用卡掃碼支付，筆筆享10％回饋。

旅遊之際，搭配綠色蔬食饗宴，更能為完美行程畫龍點睛。第一銀行與同樣重視友善環境之王品集團合作，至「溯源餐廳星級認證」的聚北海道鍋物、青花驕、尬鍋、和牛涮等，刷卡消費滿1,500元現折200元，若新申辦「桃子卡」還可再享「滿千送百」雙重回饋，刷出連假小確幸。

迎初夏，連假汰換節能冷氣機，也能為環保盡份心力。於6月30日前，持一銀卡至全國電子、燦坤3C購買綠色標章節能冷氣機，最高回饋1,500元，搭配政府補助，省電省荷包。