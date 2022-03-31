彰化銀行衝刺數位金融業務，推出「彰銀e起交易趣 Apple好禮月月抽」活動，端出Apple TV、Air Pods Pro與iPad Air等好禮，向果粉招手。

「彰銀e起交易趣 Apple好禮月月抽」活動，活動期間自今年4月1日起至6月30日止，內容包含鼓勵新客戶體驗數位服務的「新戶遊戲王」，民眾只要在活動期間首次申請e財寶數位帳戶或首次使用彰銀行動網台灣Pay「我要付款」成功交易一筆，即可獲得一次MyCard點數的抽獎機會。

另外，也有適合所有彰銀網路銀行與行動網銀用戶的「交易抽大獎」四項交易任務，包含信用卡交易、網銀台幣跨行轉帳、網銀買/賣外幣及「薪速貸」撥款成功，每完成一項交易任務，就可獲得對應的抽獎機會，再搭配使用e財寶扣款加倍抽的大絕招，讓客戶得以兩倍的加乘效果快速累積抽獎機會，完成任務越多次，Apple好禮中獎機會越高。

獎項有Apple TV、Air Pods Pro與iPad Air還有年輕人最愛的遊戲廠商智冠的MyCard點數、知名線上影音平台KKBOX與KKTV免費序號等贈品，讓客戶隨時完成所需金融交易，輕鬆線上ｅ指搞定，享受全方位的數位金融服務，每月還有機會抽到多項好禮。

另為嘉惠彰銀企業薪轉戶員工，自即日起至12月31日止，線上申辦薪速貸只要「授權扣款之約定」帳號為e財寶數位帳戶，獨享開辦費優惠最低588元，優惠利率最低2.68％，申貸撥款成功還可獲得「交易抽大獎」20次抽獎機會，無須綁約，隨時還款，資金周轉更靈活，且案件核准後，可於線上對保專區成立契約，最快一天可取得資金，非常便利。

彰銀表示，展望後疫情時代，顧客對數位服務需求更高，數位金融重要性將更不可取代，彰銀將持續準備滿滿數位金融活動與優惠，讓客戶享有快速、便利的數位金融服務。眾多優惠活動資訊及詳情，請見彰化銀行官網。