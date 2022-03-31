餐飲科技新創iCHEF 31日公開「2021餐飲景氣白皮書」指出，受到疫情影響，餐飲業者的線上交易占比提升了四倍，從疫情前的2.5％（2019年第四季）成長至疫情穩定後的10％（2021第四季），顯見疫後餐飲業加速邁向「電商化」的趨勢。iCHEF共同創辦人程開佑表示，雖然「內用」仍為餐飲消費的大宗，但「電商消費」是具高成長潛力的待開發版圖， 因此「是否提供線上訂餐」成為消費者選擇餐廳的關鍵因素之一，對大品牌來說，數位軍火競爭已開打，小餐廳也要跟上腳步，才不會在這場戰爭中缺席。

iCHEF觀察，受到國際疫情延燒及通貨膨脹的衝擊影響，餐飲產業產值與消費者信心在去年仍雙雙下滑，其中餐飲業產值更回到五年前。儘管營業額、來客組數相對去年同期衰退，但平均消費單價及外帶外送占比卻逆勢成長。此外，雖然台灣疫情三級警戒結束，但消費者養成的線上交易習慣並沒有降回疫前水平，顯見對電商的依賴程度只會越來越高。

程開佑說，未來「隨時隨地下單」的餐飲電商模式，將吸引消費者持續上門，店家應善用新科技來建立自身專屬的會員機制，擴大消費商機。

iCHEF指出，「會員資料」的多寡與應用能力，將成為後疫情餐飲電商化時代的關鍵競爭力。根據內部數據，「內用點餐」僅有5％的會員交易佔比，「線上外帶」則有超過五成（53％），顯見線上點餐功能捕捉會員資料的能力。面對疫情後餐廳電商化浪潮，大型品牌間開啟的數位軍火競爭。

iCHEF也同步分享「雲端餐廳」產品藍圖，程開佑表示，將以全通路會員及全通路經營為目標，透過三方面以科技加速餐廳轉型，包括全通路會員整合，讓內用、外帶、外送的資料都同步。另外，iCHEF雲端餐廳將自動串接愛食記、窩客島等知名餐飲網站，協助餐廳透過人氣網站導流，增加曝光管道。

最後，雲端餐廳也將新增線上外帶與桌邊掃碼點餐，助餐廳降低人力成本。iCHEF表示，雲端餐廳升級功將能提供「線上外帶」、「線上自主外送」、「手機桌邊點餐」等全面服務，並同時提供線上付款，節省結帳人力並提升營運效率，透過科技整合簡化日常業務，將成為餐廳獲利關鍵。

展望未來，iCHEF表示，「品牌」將成消費者主動上門的關鍵，而「會員」則可以爭取更多熟客的訂單，接下來也將持續攜手合作夥伴，幫助餐廳打造全通路經營策略，並助攻餐飲業於電商化時代持續成長。