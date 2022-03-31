婦幼、清明長假到來，消費贈禮需求、家庭聚會增加，外商銀行消費金融主力花旗、匯豐搶先祭出獨家優惠，邀請卡友熱情使用。花旗(台灣)銀行「刷花旗Easy購 輕鬆分期倍享回饋」，主打分期零利率外，單卡累積分期消費達3萬元以上，即可享有600元即享券。匯豐 (台灣)商業銀行31日表示，與威秀影城再次攜手合作，除了推出刷卡購票平日七折的優惠，新卡友還可享票價加碼現金回饋50％。

匯豐台灣財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘表示，匯豐銀行時時洞察市場動向，不斷創造更豐富、更貼近客戶需求的用卡服務與優惠，觀察到後疫情時代娛樂產業逐漸復甦，2022年會是電影強檔大爆發的一年，消費者都期待著能重回聲光效果俱佳的電影院內享受觀看強檔大片的樂趣。

匯豐銀行表示，自2022年4月1日至2023年3月31日，消費者持匯豐信用卡於威秀影城自動取購票機、或官網/官方App購票，即享平日周一至周四全票七折優惠，還可以新台幣35元的超值價格加購小爆米花+中杯可樂套餐，讓消費者大飽眼福與口福。

花旗銀行則指出，洞察客戶多元購物需求，持續推出最貼近卡友的回饋活動，協助客戶聰明購物，豐富客戶的消費體驗。看好近日長周末假日和母親節購物等消費贈禮需求，即日起至2022年5月31日的刷花旗Easy購 輕鬆分期倍享回饋」優惠活動，是花旗卡友獨享好康，攜手逾2萬家特約商店提供零利率分期方案，而單卡消費累積分期消費達3萬元以上，即可享有600元即享券，而持有花旗現金回饋卡、花旗饗樂生活卡、花旗超級紅利回饋卡、花旗紅利卡等指定卡別，累積合格消費滿額，更可享有1,000元即享券回饋。

此外，用於奢華消費上，台北101提供花旗卡友10％回饋，2022年3月31日起至5月8日於指定專櫃，單筆消費每滿2萬4,000元回饋電子抵用券2,400元，全館單筆滿40,000元且分期，再享加碼1600點購物金，等同價值400元。此項活動可結合「刷花旗Easy購 輕鬆分期倍享回饋」活動，堆疊多重回饋，買禮物寵愛媽咪刷花旗卡累積優惠更有感。