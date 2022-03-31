英國國家統計局31日公布，去年第四季國內生產毛額（GDP）較前一季成長1.3％，大於先前預期的1.0％季增幅。若與2019年第四季疫情爆發前相比，去年第四季英國GDP僅落差0.1％，幾乎回到疫情前水平。去年全年GDP成長7.4％，與前年的9.3％跌幅相比恢復成長。