英國經濟去年第四季 回到疫情前水平 19:122022/03/31 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國國家統計局31日公布，去年第四季國內生產毛額（GDP）較前一季成長1.3％，大於先前預期的1.0％季增幅。若與2019年第四季疫情爆發前相比，去年第四季英國GDP僅落差0.1％，幾乎回到疫情前水平。去年全年GDP成長7.4％，與前年的9.3％跌幅相比恢復成長。 中央救援基隆 推類普篩揪社區黑數 澳洲2月職缺數量創新高 #GDP #去年 #疫情 #英國經濟 #英國國家統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台首創 基隆類普篩 揪出確診黑數 04:102022/03/31 財經要聞 板橋海山國小學生確診 該班停課10天 中和也爆一家3口染疫 11:262022/03/31 生活 鈞興-KY營收獲利連3年飆新高 31日法說會 10:382022/03/31 財經 科技醫療布局發酵 浩鑫去年獲利站8年新高 09:332022/03/31 財經 本土疫情升溫大甲媽遶境將至 小鎮醫師提部署建議 18:052022/03/31 生活 中央在基隆「類普篩」挨批雙標 侯友宜這樣看 16:092022/03/31 生活 世衛組織：新冠病毒致病嚴重性將逐漸降低 中國強有力措施遏制疫情 08:452022/03/31 兩岸 鈞興捷流科際 去年獲利攀峰 04:102022/03/31 證券．權證 疫情升溫又遇職棒開幕 洲際棒球場落實清消 14:112022/03/31 生活 陳時中認疫情「是警訊」卻不升級 她狠酸：升2.9級最不粗暴 09:102022/03/31 政治 選舉廣告惹議 莊瑞雄遭創黨元老狠批「勿淪為魔鬼代言人」 14:162022/03/31 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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