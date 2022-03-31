俄烏開戰至今已1個多月，《華爾街日報》報導，俄羅斯獨立民調機構「列瓦達中心」（Levada Center）最新民調顯示，自俄羅斯總統普丁2月24日發動對烏克蘭的入侵以來，普丁在俄羅斯的支持率已從上月的71%飆升至83%。資深媒體人黃暐瀚看完民調表示，俄烏情勢讓他想起前總統陳水扁的「阿扁心法」，就是「衝突、妥協、進步」。

《華爾街日報》31日報導，根據列瓦達中心和由俄國支持的民調機構最新調查顯示，大約3分之2的俄羅斯人支持普丁發動這場戰爭，克里姆林宮將此戰爭稱為特別軍事行動。列瓦達中心自1999年普丁擔任領導人以來，一直在追蹤其支持率，過去幾年來，普丁的支持率在60%至69%之間徘徊，

普丁1999年開始長期擔任俄羅斯的領導人，上一次普丁的支持率大幅上升，是2014年俄羅斯從烏克蘭手中奪取克里米亞，和在烏克蘭東部工業地區煽動叛亂後，當時普丁的支持率從69%上升至83%。

而此次公布的最新民調結果顯示，普丁的支持率飆升至83%，較上月的71%增加12個百分點。

黃暐瀚31日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」解讀此民調，提出兩點感想。第一，從民調數字來看，俄羅斯人民並沒有西方國家宣稱的這麼反對普丁、反對國家領導人；《華爾街日報》釋出這份民調的同時，普丁也高調反擊西方世界，穩住盧布的購買力和匯率，讓盧布漲回過去的價位，讓西方的經濟制裁無效。

第二，德國31日發出訊息表示，之前雖然俄國限制必須用盧布向其購買天然氣，但這兩天俄國放寬要求，同意德國可以用歐元購買了，「這背後隱藏的意義是什麼？代表歐洲根本沒有停止跟俄羅斯買天然氣」。

黃暐瀚認為，俄烏情勢有點像是「阿扁心法」，亦即「衝突、妥協、進步」，例如最近雙方先在烏克蘭馬里烏波爾地區爆發激戰，31日下午俄國宣布馬里烏波爾停火，不再轟炸並開闢4條人道走廊；而普丁民調也並非像西方媒體宣傳的那樣，跌得那麼慘，甚至還久違地大幅上升。