縣市首長選舉將在年底舉行，藍營高雄市長人選遲未定案，引發各界關注，屢有支持者點名前高雄市副市長李四川參戰，不過李四川30日發聲，直言他無意參選。資深媒體人黃暐瀚建議，國民黨主席朱立倫應該參選高雄市長，或許「選不贏」，但這是朱唯一的勝機。

黃暐瀚31日在《中天》政論節目「大新聞大爆卦」表示，李四川不選高雄市長，包含家庭因素和個人因素，李也需要休養。黃指李四川是非常優秀的文官，有人說李四川不選高雄市長，是對不起高雄市民，但黃認為，是高雄人對不起李四川，「李四川做錯了什麼？他當時努力為高雄打拚，甚至拚到住院，身為副市長，也一樣得承受被93萬票罷免的壓力」。

黃暐瀚指出，「李四川若願意去高雄選市長，大家就歡迎他，但他已說沒有意願，大家就安靜吧」；黃另透露李四川不參選，除了因為家裡不贊同，李也很明確告訴他沒有這個意願。

黃暐瀚建議，朱立倫應該參選高雄市長，「理由很簡單，因為選不贏」，所以不會打破朱2024年競選總統的計畫；但朱若出馬選高雄，「當然不能講不會贏，而是要說他要贏，並堅持到最後，帶領所有高雄市議員去衝，這時就會讓大家覺得看錯他了，他並不是精算師，國民黨員一感動，也許就會希望他帶領國民黨繼續衝，這是他唯一的勝機」。

黃暐瀚直言，朱立倫此刻已經離2024年總統大位愈來愈遠了，朱既無法感動人，也無法號令黨內，因此他建議朱立倫去選高雄市長。

此外，朱立倫選高雄的好處，除了可以提振士氣，還能抓回黨主席的威信，而且可以讓現任高雄市長陳其邁有點措手不及，黃暐瀚強調，或許朱立倫不會選贏高雄，但大家並不會這樣想，反而會想朱願意承擔。