面試後不論錄取與否，多數人都還是希望能收到結果通知信，不過有男網友分享，6年前到某科技廠面試，事後音訊全無，結果最近突然收到該科技廠的面試感謝函，讓他十分錯愕，網友看了也笑喊，「回信請他all in台積電」、「他那邊還沒有疫情，請他好好珍惜」。

一名男網友29日在PTT科技板發文表示，2016年他去了某家科技廠面試設備工程師，只可惜事後都未收到錄取通知信，結果如何他心理也有數，不料時隔6年，他意外收到該科技廠的面試感謝函，讓他十分錯愕，「我是不是該禮貌回信一下？」

原PO分享自己相隔6年才收到的面試感謝函。（圖／翻攝自PTT）

對此，有網友笑稱，「這效率太強了」、「下一次再回覆你應該是6年後了」、「回信請他all in台積電」、「他那邊還沒有疫情，請他好好珍惜」、「起碼不是遲了六年的錄取通知阿」、「可能他們位處極強的重力場，他們過了6天等於你過了6年」。

也有網友回應，「上次面試某實驗室，過1年才寄感謝函給我就覺得夠誇張了，這篇是過6年我也是給跪了」、「今年年初有收到某公司的面試邀約，說是主管看過我投的履歷很有興趣，所以想找我面試，可是我丟履歷已經是三年前的事了」。

其中有苦主表示，「笑死，本人最近也收到一樣的信，但我是2014面試的」，並回信給該科技廠，事後他也貼出科技廠給的回應，「前封感謝函為內部人員物操作而不慎發生，造成您的不便，懇請見諒。」